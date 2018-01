FRANCESCO MONTE / Si è davvero dimenticato di Cecilia Rodriguez? (Isola dei Famosi 2018)

Francesco Monte, L'Isola dei Famosi 2018

Francesco Monte sembra aver messo in atto il suo piano per riprendere in mano la propria vita. L'Isola dei Famosi 2018 l'ha visto entrare nel cast dei concorrenti proprio per lasciarsi alle spalle quanto accaduto pochi mesi fa, per via della rottura con Cecilia Rodriguez. Lo stesso ex tronista di Uomini e Donne ha sottolineato infatti durante il video di presentazione per il reality di voler svoltare pagina grazie a questa sua nuova esperienza televisiva. E' davvero così? Anche se Monte si è ripromesso di ritornare alla luce, soprattutto dal punto di vista personale prima che sentimentale, sembra che la frattura con la Rodriguez sia ancora un suo pensiero fisso. In questa prima settimana alle Honduras, il concorrente ha infatti manifestato più di una volta una forte sofferenza riguardo ai sogni infranti su matrimonio e figli con la sorella di Belen. D'altronde per sua stessa ammissione, la sua presenza all'Isola ha comportato in modo inevitabile che il pensiero si dirigesse verso l'ex fidanzata, che ha vissuto l'esperienza del reality ancora prima della scelta di Monte. Inevitabile quindi che scoppiasse in lacrime, come ha confidato a Marco Ferri, che a quanto sembra, sottolinea Il Tempo, vive le stesse pene d'amore dovute alla rottura con un'argentina. La seconda confidente di Monte è stata invece Paola Di Benedetto, la celebre Madre Natura di Ciao Darwin su cui ruotano alcuni gossip romantici che parlano della nascita di un'attrazione proprio fra la ragazza e Monte.

IL FLIRT CON PAOLA DI BENEDETTO

Il gossip sulla presunta storia d'amore fra Francesco Monte e Paola Di Benedetto continua a mantenere alto il livello d'attenzione di tutti i fan dell'Isola dei Famosi 2018. In questi giorni i telespettatori hanno infatti osservato la coppia durante il daytime, cercando di cogliere qualsiasi tipo di sguardo che potesse confermare i rumors. A rivelare il suo pensiero riguardo all'ex Madre Natura è proprio l'ex tronista, che durante un confessionale ha sottolineato di essere entrato in sintonia con Paola. Quest'ultima infatti gli ispira bontà e visto che la ragazza ha cercato di allieviare le sue sofferenze di cuore, sembra che Monte possa aver trovato una nuova partner su cui contare. Per ora sembra tuttavia che i pensieri di Francesco siano fin troppo diretti verso Cecilia Rodriguez perché decida di aprire di nuovo le porte all'amore. Non è detto comunque che Paola non riesca ad oscurare l'argentina ed ex fidanzata del Naufrago, magari proprio grazie alla loro reciproca presenza all'Isola dei Famosi. Nel frattempo, Monte continua a mantenere fede al pensiero avuto sulla personalità di Marco Ferri, fra i concorrenti più odiati dal resto del gruppo. L'ex calciatore si trova infatti in nomination con Eva Henger per via di una sua presunta falsità, che agli occhi di Francesco è del tutto inesistente. Nella fase finale delle nomination, Francesco ha infatti sottolineato di essere sicuro che Marco sia sincero e umile, a differenza dell'impressione data agli altri Naufraghi.

