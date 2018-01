FRANCO TERLIZZI / Il personal trainer di Stefano De Martino ha conquistato tutti (Isola dei Famosi 2018)

Franco Terlizzi, il pugile nip che arriva da Saranno Isolani ha già conquistato tutti. Riuscirà ad andare avanti in mezzo a tanti personaggi famosi? (L'Isola dei Famosi 2018)

Franco Terlizzi, L'Isola dei Famosi 2018

Chi è Franco Terlizzi, il pugile nip che è entrato ufficialmente a far parte dell'Isola dei Famosi 2018? Gli appassionati del reality continuano a porsi questa domanda fin dalla sua vittoria, annunciata durante la prima diretta del programma. Franco infatti ha battuto i due concorrenti di Saranno Isolani, Deianira Marzano e Valerio Schiavone, ma è un altro particolare ad aver contribuito a drizzare le antenne dei telespettatori. L'ex pugile professionista è infatti un allenatore di vip, una strada che ha deciso di percorrere fin dal suo abbandono del ring. E sembra proprio che fra gli allievi che ha potuto allenare ci sia proprio Stefano De Martino, attuale inviato dell'Isola e sostituto di Alvin. Secondo quanto riportato dal settimanale Spy, la loro conoscenza risale tra l'altro alla decisione del ballerino di abbandonare il porto sicuro di Amici di Maria De Filippi e di tentare altre strade. Fra loro sarebbe nata una forte amicizia che infine li ha riuniti in modo inaspettato sulle spiagge della Palapa. I due sono comunque attenti a rispettare i reciproci ruoli, anche perché Franco è occupato innanzitutto a farsi conoscere. Sembra tra l'altro che l'ex pugile abbia soffiato la vittoria a Deianira, la blogger napoletana, che avrebbe perso al televoto solo per una piccolissima differenza percentuale. Si parla infatti di diciassette voti, molto pochi ma sufficienti per la Marzano per annunciare la sua personale vendetta contro il rivale.

FRANCO TERLIZZI: BUONO, CORTESE, GENEROSO E ATTENTO

Buono e cortese, generoso e attento. Sono molte le caratteristiche che sono state evidenziate della personalità di Franco Terlizzi, nuovo naufrago dell'Isola dei Famosi 2018. L'ex pugile in questi primi sette giorni di reality è stato molto attento ad entrare in sintonia con gli altri concorrenti, che sembrano averlo accettato in modo positivo. La differenza fra nip e vip avrebbe infatti potuto creare un divario fra i personaggi famosi e l'ex pugile, ma il tutto si è risolto in un nulla di fatto. Anche perché molti concorrenti per ora sono più preoccupati dai rivali vip piuttosto che da Terlizzi, acclamato intanto idolo del pubblico italiano. Alcune malelingue hanno discusso inoltre a lungo sui social della possibilità che la popolarità di Franco sia stata in qualche modo alimentata dal blando riferimento di Mara Venier durante la prima diretta. L'opinionista infatti ha sottolineato di ricordarsi bene dell'ex pugile per via di un atteggiamento altruista mantenuto durante l'esperienza di Saranno Isolani, evidenziando al tempo stesso di conoscere solo il suo nome e non quello degli altri. Le parole della zia Mara hanno fatto il giro del web e sono in molti a gridare già al complotto, soprattutto in seguito alla rivelazione sulla conoscenza pregressa fra Franco e Stefano Di Martino.

