FUNERAL PARTY/ Su Cielo il film con Matthew Macfadyen e Rupert Graves (oggi, 29 gennaio 2018)

Funeral party, il film in onda su Cielo oggi, lunedì 29 gennaio 2018. Nel cast: Matthew Macfadyen, Rupert Graves e Peter Dinklage, alla regia Frank Oz. La trama del film nel dettaglio.

Funeral party, il film in onda su Cielo oggi, lunedì 29 gennaio 2018 alle ore 21,15. La pellicola comica, è stata diretta nel 2007 da Frank Oz, regista statunitense che ha curato la regia de La donna perfetta, La chiave magica e moglie a sorpresa. Il cast di attori protagonisti del film sono Matthew Macfadyen, Rupert Graves, Peter Dinklage, Alan Tudyk, Daisy Donovan e Kris Marshall. A vestire i panni del protagonista maschile del film, Daniel, è Matthew Macfadyen, attore di origini britanniche che nel nostro Paese è noto in particolar modo per aver interpretato uno dei personaggi principali in Orgoglio e Pregiudizio. Oltre ad aver preso parte a diverse serie tv come Spook e I pilastri della Terra, è poi stato protagonista delle pellicole Senza apparente motivo, Maybe Baby e Frost/Nixon - Il duello. Nel 2018 sarà al cinema con il film Lo schiaccianoci e i quattro regni. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

FUNERAL PARTY, LA TRAMA DEL FILM COMICO

Dopo la morte del loro anziano padre, Robert e Daniel si ritrovano assieme al resto della loro famiglia per commemorare la scomparsa dell'uomo. Robert è un giovane e non ancora affermato romanziere che è in procinto di concludere la sua prima opera. Daniel è invece un famoso scrittore molto apprezzato degli States. Per una pura fatalità il giovane Simon (fidanzato di Martha) finisce per assumere un misterioso tipo di droga scambiandolo per del Valium. Il risultato è catastrofico. Nel corso della cerimonia Simon inizia a sentirsi male, asserendo che in realtà il morto è ancora in vita. Mentre il giovane urta e fa cadere inavvertitamente la bara, Daniel scopre che nell'ultimo anno suo padre aveva dato vita ad una relazione con un uomo di nome Peter, presente al funerale. Quest'ultimo pretende di essere incluso nel testamento. In caso contrario rivelerà a tutti la verità sulle preferenze sessuali del padre. Con l'aiuto di Robert, Daniel decide di segregare Peter per impedirgli di parlare agli altri invitati e nel tentativo di calmarlo gli fan assumere alcune pillole della droga sintetica consumata da Simon, scambiandola per Valium.... Come andrà a finire?

