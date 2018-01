Fotinì Peluso/ Micol in Romanzo famigliare: “Il successo mi disorienta: ora ho gli esami all'università!”

Fotinì Peluso, Micol in Romanzo famigliare: “Il successo mi disorienta: ora ho gli esami all'università!”. Le ultime notizie sull'attrice, che però preferisce definirsi una studentessa

29 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Fotinì Peluso, Micol in Romanzo famigliare

È nata a Roma, ma ha un legame fortissimo anche con la Grecia: parliamo di Fotinì Peluso, che nella serie tv “Romanzo famigliare” veste i panni di Micol, una ragazza di 16 anni con una famiglia molto turbolenta. Il suo nome comunque rimanda alle sue origini: è greco e in italiano significa “luminosa”. Per la giovane attrice comunque non ci sono molte differenze tra la Grecia, dove ha trascorso moltissimo tempo, e l'Italia. «Ci sono il sole, il mare, calma e tranquillità», ha raccontato in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Lei invece è frenetica, ma ammira la mentalità del popolo greco: «Mi sembra un popolo più amichevole e, in un certo senso, più semplice e onesto». In tv su Raiuno con la fiction “Romanzo famigliare”, Fotinì Peluso si divide tra recitazione e studio. «Ho fatto il liceo scientifico, ora frequento l'università, studio economia e mi piace molto. In questo periodo ho gli esami e tutta questa attenzione per la serie tv mi crea un po' di disorientamento».

FOTINÌ PELUSO, ATTRICE O STUDENTESSA?

Fotinì Peluso “buca” lo schermo con i suoi occhi vecchi cangianti e una cascata di capelli scuri, eppure non si definisce un'attrice. Si sente una studentessa e preferisce non sbilanciarsi su un eventuale futuro nel mondo del cinema. «Non escludo che quello di attrice possa diventare il mio lavoro, ma per ora ho fatto poco. Non so quanto valgo e quanto posso funzionare, però recitare mi piace tantissimo», ha raccontato recentemente a Tv Sorrisi e Canzoni. La strada della recitazione del resto si è aperta da sola: ha fatto un po' di teatro a livello amatoriale, soprattutto per imparare inglese e francese, poi è arrivato il primo provino per caso. Era quello per il film “Un bacio”, ma non fu presa. Nessun rimpianto, del resto Fotinì Peluso era consapevole dei suoi limiti: «Penso che in fondo non fossi adatta per il personaggio, cercavano una ragazza più matura». Le occasioni però non sono mancate, infatti è arrivato il provino giusto, quello per “Romanzo famigliare”.

DA ROMANZO FAMIGLIARE AL CINEMA FRANCESE?

Aveva 17 anni Fotinì Peluso quando si è proposta per la serie tv “Romanzo famigliare”, che affronta un tema scottante. Interpreta il personaggio Micol, una ragazza che resta incinta del giovane professore di musica. «C'è un impianto di sceneggiatura che affronta un tema così pesante e controverso con la freschezza e la semplicità di una ragazza che vuole vivere e vedere come andrà a finire», ha raccontato l'attrice a Tv Sorrisi e Canzoni. Non si sbilancia sulla vita privata, limitandosi a dire di essere «innamoratissima». Quando si tratta di parlare invece di progetti futuri si apre e ammette di aver ricevuto diverse proposte. Il suo sogno però è andare all'estero: «Il cinema francese mi tenta molto. Ma ci sono tanti bravi registi in Italia, tanti attori con cui lavorare». Qualche esempio? Fotinì Peluso fa il nome di Paolo Virzì e Valeria Golino. Chissà se il futuro gli riserverà un posto in una pellicola con loro...

© Riproduzione Riservata.