Francesca Cipriani si ritira?/ Una prima settimana tra malori e polemiche (L'Isola dei Famosi 2018)

Francesca Cipriani si ritira? Per la showgirl è stata una prima settimana tra malori e polemiche. Cosa sceglierà di fare nonostante le difficoltà dei primi giorni? (L'isola dei Famosi 2018)

Francesca Cipriani, L'isola dei Famosi 2018

Brutti momenti per Francesca Cipriani a L'Isola dei Famosi 2018. La showgirl ha dovuto infatti affrontare una prima settimana nel reality all'insegna dei malori e dell'ospedale. Il tutto è iniziato durante la diretta della prima puntata, in cui Francesca ha avuto difficoltà a lanciarsi dall'elicottero che avrebbe dovuto portarla nell'isola destinata alle prime prove. Per tutta la prima puntata, la conduttrice Alessia Marcuzzi ha avuto notevoli difficoltà a convincerla a saltare dal velivolo, a causa di un attacco di panico che le impediva di fare questa prova di coraggio ed in cui ha messo a dura prova anche la pazienza del pilota. La Cipriani ha richiesto infatti in più di un'occasione che il mezzo si avvicinasse maggiormente alla superficie dell'acqua, manovra rischiosa dal punto di vista della sicurezza e della stabilità del mezzo in volo. Il tutto si è risolto dopo tante insistenze della Marcuzzi ed urla della showgirl, che non è riuscita a tranquillizzarsi nemmeno grazie all'intervento della madre, che in quel momento si trovava ospite in studio. Tanto è bastato perché i telespettatori e le pagine di gossip guardassero di cattivo occhio la sua prima disavventura nel reality, soprattutto per via del sospetto di alcuni che si trattasse solo di una finta. Durante una puntata di Pomeriggio Cinque, Katerina Cascella ha infatti manifestato dei forti dubbi sulla veridicità dell'attacco di panico della Cipriani, che ai suoi occhi avrebbe simulato il tutto per attirare maggiormente le telecamere.

FRANCESCA CIPRIANI: IL MALORE E LE POLEMICHE

A creare dei problemi a Francesca Cipriani a L'Isola dei Famosi 2018 non è stato solo il lancio dall'elicottero, ma anche un malore subito in questi ultimi giorni. La showgirl è stata infatti trasportata d'urgenza in ospedale, a causa di uno svenimento che ha sollevato nuove polemiche e contestazioni da parte del pubblico. I social si sono infatti spaccati a metà, fra chi ha manifestato una forte solidarietà nei confronti della concorrente e chi invece l'ha accusata di aver esagerato ancora una volta. Dopo uno svenimento che ha preoccupato medici e Naufraghi, la showgirl è stata trasportata d'urgenza in ospedale ed è ancora sotto stretta osservazione. Non è chiaro se questo nuovo episodio sia collegato al digiuno oppure ad un'intossicazione alimentare dovuta ad un cibo in particolare. Nelle ultime ore si sono infatti ipotizzate entrambe le piste, motivo per cui la Cipriani deve fare maggiore attenzione alla propria salute. La produzione intanto ha voluto chiarire tramite i propri canali ufficiali social che il trasporto della concorrente in ospedale è stato solo momentaneo, anche se alcuni ventilano già la possibilità che possa decidere di abbandonare il programma. Di certo i riflettori continuano ad essere puntati sulla blonde formosa del reality, che come Chiara Nasti si è rifiutata di seguire la dieta forzata delle Honduras a base di pesce crudo.

© Riproduzione Riservata.