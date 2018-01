Francesco Monte e Paola Di Benedetto si sono baciati/ Video, è nata la prima coppia all'Isola dei Famosi 2018!

All'Isola dei Famosi 2018 è ufficialmente nata la prima coppia: Francesco Monte e Paola Di Benedetto si sono baciati di notte, sotto le coperte.

29 gennaio 2018 Anna Montesano

Francesco Monte e Paola Di Benedetto

Era atteso dall'inizio di questa avventura all'Isola dei Famosi 2018 ed è finalmente arrivato: Francesco Monte e Paola Di Benedetto si sono baciati! Tra l'ex tronista e la modella, volto di Ciao Darwin, è finalmente arrivato il bacio tanto atteso e del quale si è tanto parlato. Il tutto è accaduto nella notte, sotto le coperte: Francesco si è proteso verso Paola fino a baciarla sulle labbra. La scena è stata mandata in onda nel corso del daytime andato in onda oggi su Canale 5 e che anticipa la diretta di questa sera. In questa è stato possibile vedere il loro avvicinamento poi però i due si sono nascosti sotto le coperte, lasciando però intuire la volontà di continuare quel bacio lontani da occhi indiscreti. La conferma che effettivamente tra i due c'è stato qualcosa di importante arriva il giorno successivo, quando Paola e Francesco si guardano imbarazzati ed è proprio l'ex Madre Natura a confermare che tutti ora le pare strano, mettendola quindi a disagio.

NUOVE RIVELAZIONI SULLA COPPIA QUESTA SERA IN DIRETTA?

Francesco Monte e Paola Di Benedetto dopo il bacio all'Isola 2018 si candidano ufficialmente ad essere la prima coppia di questa edizione del reality show. È chiaro che questa sera Alessia Marcuzzi riaprirà la questione e parlerà del bacio arrivato tra i due, approfondendo l'argomento con tanto di commenti dai diretti interessati. Cosa racconteranno Paola e Francesco? Non mancheranno anche i video sulle dichiarazioni di Eva Henger sull'ex tronista: ricordiamo infatti che la showgirl ha affermato di aver capiro "Perchè Cecilia Rodriguez ha scelto l'altro a lui".

Un post condiviso da Francesco Monte fanpage (@francescomonte_) in data: Gen 29, 2018 at 7:27 PST

© Riproduzione Riservata.