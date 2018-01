GIORGIO TAVECCHIO/ Il kicker campione di Nfl amatissimo negli Stati Uniti (Che fuori tempo che fa)

Giorgio Tavecchio porta in alto il nome dell'Italia in suolo americano, grazie alla sua presenza nella lega di football Nfl. Il kicker di origini milanesi è infatti il primo italiano ad aver aperto le porte sportive per un'intera stagione ed il suo nome rimbalza già fra i quotidiani locali grazie alla sua determinazione e le abilità dimostrate sul campo. E questo nonostante gli Oakland Raiders abbiano subito una forte battuta d'arresto nel post stagione, a causa della loro eliminazione dalla Nfl. Questo evento infatti non ha intaccato per nulla i risultati ottenuti da Tavecchio grazie al suo forte impegno e ad uno stop durato anni che avrebbe sconfitto anche i più ambiziosi. Questa sera, lunedì 29 gennaio 2018, vedremo inoltre Giorgio Tavecchio fra gli ospiti di Che fuori tempo che fa, il programma di Rai 1 condotto da Fabio Fazio. I riflettori mondiali sono tutti puntati sull'atleta e soprattutto quelli dei giovani sportivi, che vedono nel kicker un vero e proprio idolo. Suo il merito di non essersi fatto fermare dalle difficoltà vissute nella professione ed anche di essere riuscito a farsi amare in America. La stampa ne elogia il carattere e le qualità sul prato verde, per un'entrata nella Nfl che annuncia una carriera ancora più strepitosa.

TUTTI IN AMERICA AMANO GIORGIO TAVECCHIO

Tutti in America amano Giorgio Tavecchio: sono queste le parole che spesso sono associate al nome del kicker milanese, ora parte degli Oakland Raiders. Sembra proprio che il nostro portavoce sia riuscito a farsi notare dalla stampa locale, soprattutto per via di due qualità umane dimostrate sul campo: rispetto e cortesia. Lo dimostra per esempio un episodio avvenuto di recente in seguito ad un match fra la sua squadra e i New England Patriots di Città del Messico, in cui il giocatore ha deciso di tenere come ricordo la palla utilizzata in campo. Solo in un secondo momento infatti si è reso conto di aver preso la palla di Steven Gostkowki ed ha subito voluto restituirgliela. A descrivere il simpatico episodio è il sito American Football International, che grazie al FIDAF ha avuto modo di parlare con Giorgio Tavecchio in un'intervista. Nel suo intervento, lo sportivo ha sottolineato di essersi voluto concentrare solo sulle prestazioni personali, senza pensare al fatto che si trova in squadra in sostituzione di Sebastian Janikowski, uno dei giocatori più storici dei Raiders ed ora in panchina per via di un infortunio.

