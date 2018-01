GIUCAS CASELLA/ Il mago cede alla fame: ecco il suo sushi (Isola dei Famosi 2018)

Giucas Casella dopo essere stato il peggior nella prova del fuoco è stato protagonista della settimana con il suo improbabile tentativo di fare del sushi a regola d’arte.

29 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Giucas Caselli e Chiara Nasti

Tra i protagonisti di questa prima settimana dell’edizione 2018 dell’Isola dei Famosi c’è senza dubbio il mago e personaggio televisivo Giucas Casella. La sua personalità si è immediatamente fatta sentire anche se nella prima prova del fuoco ha decisamente toppato arrivando anni luce lontano dal primato di Francesco Monte. Nello specifico il mago è arrivato ultimo il che ha avuto delle forti conseguenze in quanto costretto ad andare su un’isola nella quale praticamente non è presente alcuna tipologia di dotazione per la sopravvivenza, compresa l’acqua. Tuttavia per Giucas Casella questa esperienza sull’isola è servita immediatamente per appianare dei piccoli contrasti con Craig Warwick. Contrasti che sono nati in ragione di una scorretta pronuncia da parte dello stesso Casella del nome di Craig. Il mago abbracciandolo ha sottolineato come non fosse sua volontà offenderlo promettendo di imparare il suo nome per non sbagliare più in futuro.

GIUCAS CASELLA, IL SUO PERSONALE SUSHI

Giucas Casella nel corso di questa prima settimana sull’Isola ha iniziato a mostrare i primi cedimenti ed in particolare è stato colto da un attacco di fame che ha fatto letteralmente impazzire il mondo del web. Nello specifico il buon Giucas non ha saputo più resistere alla fame tant’è che ha addentato un polipo crudo che era stato pescato il giorno precedente. Una situazione che non è sfuggita agli altri concorrenti dell’isola con la Nasti che ha cercato di farlo desistere per poi sottolineare alla telecamere: “Giucas ha fatto cose da pazzi in questi giorni, ha mangiato i polpi, i pesci”. Anche Francesca Cipriani ha cercato di fermare Casella che ammettendo il cattivo sapore del polipo ha voluto ‘rifarsi la bocca’ con del pesce anche questa volta crudo. Questo il commento del mago che proprio non si capacita perché nessuno abbia voluto seguire il suo esempio per sfamarsi: “Alla fine il polipo puzza veramente però era tenerissimo.. nessuno ha assaggiato il pesce solamente Maury.. l’ho pulito ho fatto di tutto, ho fatto il sushi..”.

