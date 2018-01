Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo stanno insieme/ La cantante è ormai una donna: crisi naturale?

29 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo stanno insieme e, tra loro, non c’è più alcuna crisi in corso. Il cantautore napoletano, ai microfoni di Verissimo, ha rassicurato tutti i fans dichiarando di essere ancora insieme, felicemente, con la Tatangelo e smentendo tutti i rumors che, in questi mesi, hanno riempito le pagine di tutti i giornali di gossip. “Io e Anna stiamo benissimo insieme, i giornali scrivono tutte menzogne! Hanno scritto che al compleanno non c'ero e io c'ero, hanno detto che Anna era da sola in montagna e io c'ero. La verità è che non puoi vivere ventiquattro ore su ventiquattro sui social perchè significherebbe che non hai nulla da fare", dichiara Gigi D'Alessio che ha poi aggiunto - "Con Anna va tutto bene. Lei è sempre stata una compagna ideale. In tutte le case può succedere che si litighi o si discuta e magari uno dica: “stiamo un attimo distanti”, per cercare anche di capire. Oggi stiamo bene. La verità è che, a volte, stare un po’ distanti può fare bene all’amore". Parole che hanno messo fine a tutti i pettegolezzi sulla coppia più solida della musica italiana del momento.

GIGI D’ALESSIO E ANNA TATANGELO, CRISI NATURALE?

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sono conosciuti quando lei aveva solo 16 anni. Dopo aver lavorato insieme, i due si sono innamorati e, inizialmente, hanno dovuto lottare contro critiche e pregiudizi. L’arrivo del figlio Andrea, però, ha dimostrato che l’amore che univa e unisce, ancora oggi, Anna e Gigi, è diventato sempre più solido. Dopo dodici anni, la Tatangelo è cresciuto e, come ha sottolineato la figlia di Maria Teresa Ruta nel salotto di Mattino Cinque nella puntata odierna, non è più una ragazzina ma è diventata una vera donna. La crisi di coppia, dunque, era fondamentale per porre le nuove basi di un rapporto che è diventato sempre più maturo. Anna, oggi, è una giovane donna, bellissima, determinata e sicura di sé che, oltre a voler fare la mamma e la compagna, è anche una donna dello spettacolo. La sua naturale trasformazione, dunque, ha portato la coppia a scegliere di stare un po’ distante per capire bene su quali basi porre il nuovo rapporto? Quel che è certo è che tra la Tatangelo e D’Alessio va tutto bene, per la gioia di tutti i fans.

