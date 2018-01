Giorgia Meloni/ Video, piange in diretta tv per la figlia Ginevra: “Spero sia fiera di me”

Giorgia Meloni in collegamento con Mattino Cinque per parlare dei programmi di Fratelli d'Italia: dal lato politico a quello umano commuovendosi in diretta tv per la figlia.

29 gennaio 2018 Emanuela Longo

Giorgia Meloni (Mattino Cinque)

Giorgia Meloni è stata oggi ospite in collegamento con la trasmissione Mattino Cinque, per affrontare alcune tematiche molto delicate insieme al padrone di casa Francesco Vecchi, a partire dal caso dell'incendio avvenuto nella tendopoli di migranti a Rosarno e che ha provocato la morte di una donna. La Meloni ha raccontato di essere stata a Rosarno già tre anni fa per denunciare l'attuale situazione. Il tema degli immigrati è molto delicato e proprio l'ospite di oggi del programma Mediaset ha sottolineato come negli ultimi anni la Sinistra abbia fatto entrare centinaia di migliaia di persone fregandosene delle condizioni di alcuni immigrati già in Italia ma trattati in condizione di schiavitù. La Meloni ha approfittato del tema per anticipare uno dei punti di Fratelli d'Italia: "Se andiamo al governo gli immigrati in Italia non entrano più. In Italia non si può entrare illegalmente per il bene degli italiani e per il bene degli immigrati, così queste tendopoli le sbaracchiamo tutte e chi vuole far raccogliere le arance lo fa fare a norma di legge". Per la Meloni le soluzioni di fronte all'attuale condizione italiana sono due: in primo luogo sbaraccare e successivamente rimpatriare gli immigrati clandestini non entrati in Italia regolarmente. E sul tema del caporalato, ha asserito: "Il primo caporale è lo Stato italiano!". L'attenzione si è spostata su quella che, a detta di Giorgia Meloni, è stata la peggiore proposta avanzata da questo Governo: "Non riesco a ricordare una proposta buona", ha commentato, mettendo poi l'accento sul decreto Salvabanche, considerato la "vergogna del governo".

IL LATO UMANO DI GIORGIA MELONI

A poche settimane dalle elezioni politiche del prossimo 4 marzo, Giorgia Meloni ha raccontato come sono state umanamente queste ultime giornate: "E' una cosa tremenda", ha detto al giornalista di Mattino Cinque. "In questi giorni ho visto che tutti i partiti giocano un po' al Grande Fratello della politica", ha detto in merito alle candidature. "Io invece ho messo chi se lo meritava, ho messo le persone che stanno sui territori, che vengono dal basso, che hanno costruito con la conoscenza e con il lavoro quello che oggi hanno. Non vedrete nelle liste di Fratelli d'Italia i nomi di attori o cantanti ma amministratori, persone serie, ragazzi giovani, molte donne", ha aggiunto. L'invito agli italiani, dunque è quello di "votare con coscienza". In riferimento ai suoi alleati, Berlusconi e Salvini, ha ammesso ironicamente di essere più affine né con l'uomo né con l'altro ma "con me stessa". Il vero lato umano della Meloni, però, è emerso quando ha parlato del suo ruolo di madre, consapevole di togliere del tempo alla figlia Ginevra pur di onorare quella passione politica che da sempre la accompagna. Pensando proprio alla figlia ed al suo ipotetico primo tema, ha commentato: "Spero scriva 'mia mamma è una patriota che ha fatto tutto quello che poteva fare per me e per il posto che abito', spero che sia fiera di me", commuovendosi nel pensare al tempo sottratto in questo periodo. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO

