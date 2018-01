I COMPARI/ Su Rai Movie il film diretto da Warren Beatty (oggi, 29 gennaio 2018)

I compari, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 29 gennaio 2018. Nel cast: Warren Beatty, Julie Christie, René Auberjonois e William Devane. La trama del film nel dettaglio.

29 gennaio 2018

il film western in seconda serata su Rai Movie

NEL CAST WARREN BEATTY

I compari, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 29 gennaio 2018 alle ore 22,40. Una pellicola western e drammatica del 1971 che è stata interpretata da Warren Beatty, Julie Christie, René Auberjonois, William Devane e John Schuck. Il film è stato diretto da Robert Altman, regista statunitense scomparso nel 2006 e reso celebre da alcuni capolavori cinematografici come Buffalo Bill e gli indiani, Ameria Oggi, Jimmy Dean, Jimmy Dean, La fortuna di Cookie e Conflitto d'interessi. Le musiche e la colonna sonora del film sono state affidata a Leon Cohen, uno dei più apprezzati compositori canadesi che ha collaborato con grandi nomi del cinema hollywoodiano ed ha realizzato grandi successi internazionali come Suzanne, Hallelujah e Giovanna d'Arco. Dal 2010, il film I compari, è stato inserito nell'elenco dei film conservati nella biblioteca nazionale presso il Congresso degli Stati Uniti. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

I COMPARI, LA TRAMA DE FILM WESTERN

Siamo nel primo 900 in un piccolo paesino abitato prevalentemente da gente umile impiegata nella vicina miniera di carbone. Presbiterian Church (questo è il nome del piccolo villaggio di minatori), viene improvvisamente scossa dall'arrivo di John McCabe, un giovane ed intraprendente uomo d'affari più che mai desideroso di aprire proprio nel paesino un vero e proprio casinò, per ospitare al suo interno decine di donne avvenenti e pronte a soddisfare i desideri dei propri clienti. L'idea imprenditoriale di Jonh McCabe attirerà l'attenzione della signorina Miller, esperta di lunga data nel settore della prostituzione e pronta a prendere parte attivamente all'attività. Quando i proprietari dello stabilimento minerario chiederanno a McCabe di porre fine al suo business, il ricco uomo d'affari non si mostrerà accondiscendente e la situazione si evolverà in maniera tragica.

