IL PRINCIPE DEL DESERTO/ Su Iris il film con Tahar Rahim e Antonio Banderas (oggi, 29 gennaio 2018)

Il principe del deserto, il film in onda su Iris oggi, lunedì 29 gennaio 2018. Nel cast: Tahar Rahim, Antonio Banderas, Mark Strong, alla regia Jean Jacques Annaud. Il dettaglio.

29 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film epico in prima serata su Iris

NEL CAST ANCHE ANTONIO BANDERAS

Il principe del deserto, il film in onda su Iris oggi, lunedì 29 gennaio 2018 alle ore 21,00. Una pellicola di genere epica e avventura con il titolo in lingua originale Black Gold. Si tratta di una pellicola prodotta nel 2011 dalla Quinta Comunications in collaborazione con la Doha Film Institute, la Carthago Films, Prima Tv, Canal + e France 2 Cinema. Il soggetto è stato tratto dal romanzo scritto da Hans Reusch mentre della sceneggiatura si sono occupati Jean Jacques Annaud, Alain Godard e Menno Meyjes. La regia è di Jean Jacques Annaud, le musiche sono state composte da James Horner, i costumi sono stati disegnati da Fabio Perrone e nel cast figurano Tahar Rahim, Antonio Banderas, Mark Strong, Freida Pinto, Riz Ahmed, Liya Kabede e Corey Johnson. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL PRINCIPE DEL DESERTO, LA TRAMA DEL FILM EPICO

Ci troviamo in Arabia nei primi anni del Novecento. In un piccolo territorio si danno battaglia due potenti emiri pronti a tutto pur di prevalere sull’altro. La vittoria alla fine sorride all’emiro Nesib che come tradizione vuole può dettare le condizioni della pace al vinto emiro Amar. In particolare Nesib, stabilisce che nessuno dei due potrà mai avanzare delle pretese su una piccola striscia di terra conosciuta come la striscia gialla. Per essere sicuro che il patto venga mantenuto negli anni, Nesib stabilisce che i due figli di Amar ed ossia Saleeh e Auda vadano a vivere nel suo palazzo con la promessa di non fargli mancare nulla.

Un accordo che tutto sommato può essere considerato soddisfacente tant’è che tra i due popoli la pace regna incontrastata per un lunghissimo lasso di tempo. Dopo tanti anni Saleeh e Adua sono ormai diventati degli uomini con il primo molto bravo nell’uso delle armi e desiderosi di ricongiungersi al suo vero padre mentre il secondo ha come principale interesse quello di portare avanti gli studi. Tutto cambia nel momento in cui l’emiro Nesib incontra un imprenditore texano che lo mette al corrente della presenza del petrolio in questo territorio e come questo lo possa rendere incredibilmente ricco.

Una ricchezza non semplice da ottenere in quanto il giacimento è presente proprio nella striscia gialla. Nesib ha bisogno di un pretesto per mettere le mani su quella ricchezza e nello specifico la situazione adatta arriva quando Saleeh viene ucciso durante un tentativo di fuga da palazzo. Nesib impone ad Adua di sposare sua figlia Leyla (tra i due c’era sempre stato del tenero) ma non appena Adua può riabbracciare il padre si trasforma un ottimo condottiero che guida la propria gente nella nuova guerra contro Nesib.

