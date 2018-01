IL SEGRETO/ Fè lotta per amore: riuscirà ad evitare il matrimonio di Mauricio? (Anticipazioni 29 gennaio)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 29 gennaio: Fè continua a lottare per amore, nella speranza di fermare Mauricio prima delle sue nozze. Adela parte per l'Inghilterra.

29 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Il Segreto torna su Canale 5 dopo la pausa per il weekend. Come già accaduto la scorsa settimana, dopo l'esordio de L'Isola dei famosi 2018, la telenovela spagnola andrà in onda a partire dalle ore 16:30 dopo la fascia quotidiana del reality show e il daily di Amici. Questo pomeriggio ritroveremo Fe alle prese con la disperazione per l'imminente matrimonio di Mauricio: il capomastro sembrerà deciso ad assecondare ancora una volta gli ordini di Donna Francisca, sposando per procura una donna che non ha mai visto. Ma la domestica non avrà nessuna intenzione di rassegnarsi a perdere l'uomo che ama senza lottare: ecco perché deciderà di giocarsi un'ultima carta, nella speranza che Mauricio cambi idea e non assecondi gli ordini della sua padrona. Riuscirà a raggiungere l'obiettivo prefissato? Nell'episodio odierno della telenovela, si tornerà anche a parlare del piano di Camila e Hernando per liberarsi di Lucia una volta per tutte: ma non sarà facile incastrare la furba cubana...

Il Segreto: l'autopsia conferma le cause della morte di Eusebio

Nell'appuntamento odierno con Il Segreto, i risultati dell'autopsia di Don Eusebio saranno svelati: l'uomo è morto a causa di un infarto, proprio come Donna Francisca e Cristobal hanno dichiarato fin dall'inizio. Le esequie potranno quindi essere organizzate e la salma verrà trasferita a Madrid, città nella quale il padre di Cristobal risiedeva. Quest'ultimo vorrebbe seguire il feretro ma Donna Francisca glielo impedirà: notando una certa confusione nella mente del suo figliastro, sarà convinta che lui potrebbe cacciarsi ancora una volta nei guai rivelando come si sono svolti i fatti nel tragico momento del decesso. Adela deciderà di partire per l'Inghilterra, lasciando Carmelo in preda alla disperazione più totale. Quest'ultimo avrà un confronto chiarificatore con Gracia, durante il quale apprenderà le vere cause di questo viaggio improvviso...

