Isola dei Famosi 2018/ Diretta, eliminato e nomination: un rito e due nuovi concorrenti? (seconda puntata)

Isola dei Famosi 13, anticipazioni e diretta 29 gennaio 2018: durante la seconda puntata uno tra Eva Henger e Marco Ferri dovrà abbandonare l'Honduras, chi uscirà?

29 gennaio 2018 Valentina Gambino

Isola dei Famosi 2018

Francesco Monte è il protagonista indiscusso di questa 13esima edizione dell’Isola dei Famosi 2018. L’ex tronista nato dalla corte della Queen, è risorto dalle ceneri dopo essere stato lasciato in diretta, durante una puntata del Grande Fratello Vip, da Cecilia Rodriguez. Successivamente, il ragazzo è venuto fuori anche per il suo carattere pacato e rispettoso e anche Barbara d’Urso ne ha tessuto le lodi. Poi lo sbarco ufficiale in Honduras e il primo flirt con Paola Di Benedetto (anche se inizialmente si parlava di Bianca Atzei). Questo sarà tra i temi principali della seconda puntata del programma condotto su Canale 5 da Alessia Marcuzzi. La bionda conduttrice in studio, sarà accompagnata ancora una volta dalle valide opinioni di Mara Venier e la new entry Daniele Bossari. Proprio quest’ultimo, è stato considerato dal popolo del web un poco tiepido. In Palapa con tutti i naufragi invece, ci sarà spazio per Stefano De Martino, criticato durante l’esordio per essersi mostrato fin troppo vestito.

Isola 2018, Chiara lascia il programma?

Stefano De Martino, accontenterà gli estimatori presentandosi un poco meno vestito? Durante una intervista in collegamento con Silvia Toffanin, l’inviato dell’Isola dei Famosi ha confessato che comparirà in onda in abbigliamento più leggero. Ed intanto, vedremo durante la seconda puntata di stasera, anche gli ultimi scontri tra naufraghi. Alessia Mancini per esempio, ha avuto modo di discutere sia con Cecilia Capriotti che con Paola Di Benedetto mentre Chiara Nasti nell’altra Isola, l’ha offesa a sua insaputa. Ed intanto, anche Eva Henger ha il dente avvelenato, finita in nomination insieme a Marco Ferri per volere del migliore, Francesco Monte. Sicuramente durante la seconda puntata di stasera, ci sarà spazio per l’amore e le rivelazioni. La stessa Mara Venier, intervenuta dalla Toffanin ha affermato a tal proposito: “Mi pare che siano nati due amori, Francesco Monte con Paola Di Benedetto e Filippo Nardi con Bianca Atzei. Scusate, forse non lo potevo dire?”. Ed intanto questa prima settimana in Honduras non è stata facilissima, i naufraghi infatti, hanno avuto momenti di conforto e piccoli problemi di salute. Chiara Nasti, aveva paventato l’idea di abbandonare il gioco mentre Francesca Cipriani è quasi svenuta ed ha avuto dei problemi con lo stomaco ed anche con i moschitos. Per la Nasti si è trattato solo di un momento difficile o deciderà davvero di mollare?

Chi uscirà tra Eva e Marco?

Durante il secondo appuntamento con L’Isola dei Famosi 2018, ci sarà naturalmente spazio anche per la prova leader e le nuove nomination. Chi uscirà tra Eva Henger e Marco Ferri? Nonostante la prima sia oggettivamente più conosciuta, il secondo più vantare di un discreto seguito social. La vera novità di questa seconda puntata, però, sarà l'arrivo di due nuovi naufragi che approderanno direttamente sull'"Isola del Mistero". Una di loro è la già annunciata Elena Morali, mentre il secondo nome sarà rivelato solo nel corso della diretta di stasera. A loro spetterà il compito di naufraghi “fantasma” pronti a rubare cibo e fare scherzi al resto del cast che, probabilmente, incomincerà a perdere la pazienza. Vedremo anche chi finirà a rischio eliminazione e quali altre problematiche nasceranno dopo la prova ricompensa che da sempre, crea notevoli divergenze. L’appuntamento con la seconda puntata dell’Isola dei Famosi è quindi rinnovato per la prima serata di oggi, lunedì 29 gennaio, a partire dalle 21.15 circa su Canale 5.

