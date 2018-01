JOHN WICK/ Su Italia 1 il film con Keanue Reeves e Michael Nyqvist (oggi, 29 gennaio 2018)

Jonh Wick, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 29 gennaio 2018. Nel cast: Keanue Reeves, Michael Nyqvist e Alfie Allen, alla regia David Leitch. La trama del film nel dettaglio.

29 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film d'azione in prima serata su Italia 1

NEL CAST KEANU REEVES

John Wick, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 29 gennaio 2018 alle ore 21.25. Una pellicola cinematografica action del 2014 che è stata affidata alla regia di David Leitch, giovane e talentuoso regista americano che negli ultimi due anni ha diretto Atomica bionda e Dead Pool 2. La sua ultima esperienza da attore risale al 2013 quando ha preso parte alle riprese di Escape Plan - Fuga dall'inferno. Protagonista principale del film John Whick è il famoso Neo di Matrix. Stiamo ovviamente parlando di Keanu Reeves, attore canadese, noto anche come musicista e regista. Accanto a lui troviamo Michael Nyqvist, Alfie Allen, Willem Dafoe, Dean Winters, Adrianne Palicki e John Leguizamo. Dean Winters, che nel film interpreta Avi, è un attore statunitense noto al pubblico televisivo come protagonista di serie tv come Law & Order - Unità vittime speciali, Rescue me e Oz. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

JOHN WICK, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Il protagonista del film è John Wick un ex sicario di professione che da diverso tempo ha deciso di cambiare vita, dicendo addio all'attività criminale e dedicando tutto se stesso all'amore di sua moglie. La donna, purtroppo, perde la vita a causa di un tumore. Per alleviare la sofferenza della perdita a John viene regalato un cucciolo di cane, che adorerà fin da subito. Trascorrono alcuni mesi ed una mattina John viene avvicinato da un ragazzino che si propone per acquistare la sua automobile. Dopo aver incassato il secco rifiuto di John, quest'ultimo viene aggredito nella sua abitazione da un gruppo di teppisti guidati dallo stesso ragazzino incontrato la mattina. John viene pestato a sangue mentre la povera cagnolina viene uccisa. L'indomani John scopre che il colpevole dell'aggression è Yosef Torasov, figlio di uno dei criminali più noti della città. L'uomo è pronto a tornare alla sua vecchia vita e giura vendetta. Di tutta risposta, Viggo Torasov cerca di nascondere suo figlio in un posto segreto, mentre John prepara la sua battaglia.

© Riproduzione Riservata.