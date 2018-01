JONATHAN KASHANIAN / Il Rambo che non t’aspetti (Isola dei Famosi 2018)

L’ex gieffino Jonathan sull’isola dei famosi nelle vesti di esperto pescatore. La sua reazione al primo pesce pescato è diventata virale sui social. Il confronto con Rosa Perrotta.

29 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Jonathan Kashanian

Tra i possibili protagonisti di questa edizione 2018 dell’Isola dei Famosi ci potrebbe essere l’ex concorrente del Grande Fratello 5 ed esperto di moda Jonathan Kashanian. Al momento di sbarcare sull’Isola, il buon Jonathan aveva promesso alla conduttrice Alessia Marcuzzi che avrebbe mostrato il suo lato più avventuriero evidenziando come dentro lui ci fosse un animo degno di Rambo. Una esternazione che ha fatto suscitare fragorose risate in studio ma a distanza di pochi giorni mai più parole furono profetiche. Infatti se nel corso della prima settimana i naufraghi sono riusciti a gestire il forte senso di fame è anche merito suo. Infatti, mentre buona parte del gruppo stava dormendo con tanto di abbigliamento adatto per l’occasione (pantaloncini rossi e gilet doppio petto), è andato a pescare assieme a Filippo rimarcando di aver imparato tutto attraverso dei tutorial visti su youtube. Tutorial che si sono rivelati utili tant’è che in pochi istanti il buon Jonathan è riuscito a pescare il suo pesce tra l’altro mostrando una reazione particolarmente apprezzata dai social.

JONATHAN, IL CONFRONTO CON ROSA

Nel corso della settimana sull’Isola per Jonathan non ci sono stati soltanto momenti di convivialità ma anche dei piccoli confronti come quello voluto da Rosa Perrotta che ha chiesto all’ex concorrente del GF il perché della sua nomination. Un confronto molto garbato nel quale Jonathan ci ha tenuto a sottolineare come non ci fosse alcun motivo che l’abbia indotto verso questa scelta e che in generale vorrebbe restare fuori da possibili polemiche relative alle nomination. Questi alcuni dei passaggi più significati delle parole di Jonathan nel confronto con Rosa: “La mia educazione.. che sono uno empatico che ha bisogno del tocco.. io sono uno che ha molto bisogno dell’affetto.. di carattere sono così ma non ti ho tirato uno sgambetto e poi voglio il tuo amore… io non mi sento di averti tirato uno sgambetto.. io se tu dovessi decidere di nominarmi non verrò a chiederti delle spiegazioni, io chiedo a tutti, non voglio far parte di questa dinamica di nomination – causa e via dicendo perché qualcuno lo devo nominare ed avessi potuto, te lo giuro avrei nominato me.. non avevo nessun interessa a nominarti”.

© Riproduzione Riservata.