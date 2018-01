LA VALLE DELLA VENDETTA/ Su Rai Movie il film con Burt Lancaster (oggi, 29 gennaio 2018)

La valle della vendetta, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 29 gennaio 2018. Nel cast: Burt Lancaster e Robert Walker, alla regia Richard Thorpe. La trama del film nel dettaglio.

29 gennaio 2018

il film western in prima serata su Rai Movie

NEL CAST BURT LANCASTER

La valle della vendetta, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 29 gennaio 2018 alle ore 21.10. Una pellicola di genere western con il titolo originale Vengeance Valley che è stata prodotta negli Stati Uniti nel 1951 dalla MGM che ne ha anche curato la distribuzione. Il soggetto è stato scritto da Luke Short il quale ha dato il proprio contributo anche per la stesura della sceneggiatura assieme a Irving Ravetch. La regia è di Richard Thorpe mentre nel cast figurano Burt Lancaster, Robert Walker, Joanne Dru, Sally Forrest e John Ireland. Vediamo insiem la trama del film nel dettaglio.

LA VALLE DELLA VENDETTA, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Nel vecchio e selvaggio West vive un ricco ma ormai anziano allevatore del Colorado di nome Arch. Lui ha un bellissimo ranch dove lavorano in maniera differente il sui figli Lee e Owen. Lee è un uomo dal carattere piuttosto ambizioso, poco incline al lavoro e decisamente poco onesto. Owen è invece l’esatto contrario il che ha indotto Arch a crescerlo e trattarlo proprio come se fosse suo figlio. Lee è sposato con Jen ma immancabilmente la tradisce con una donna di nome Lily. Le cose vanno bene fino a che Lily non resta incinta mettendo nei guai Lee che tuttavia con la complicità della stessa donna riesce a tenere la cosa nascosta. Infatti, Lily non ha alcuna intenzione di rivelare neppure ai propri fratelli il nome del padre.

Intanto, Owen ha capito ogni cosa su come sono andate le cose e di propria iniziativa decide di recarsi da Lily per darle 500 dollari in maniera tale quanto meno da provvedere alle impellenze di cui necessità il figlio del fratellastro. Il gesto di Owen viene notato dai fratelli di Lily i quali si convincono che sia stato lui a macchiarsi di tanta infamia. I due fratelli aggrediscono Owen e per poco lo uccidono se non fosse per il pronto intervento dello sceriffo che arresta i due, comminando per loro la condanna di una settimana di carcere. I due fratelli ovviamente non hanno saziato la loro voglia di vendetta e questo induce Lee a sfruttare la cosa a proprio piacimento nonostante la moglie abbia scoperto quanto fatto. In particolare Lee convince i due fratelli una volta usciti di prigione a tendere un’imboscata al povero Owen allo scopo di farlo fuori rimanendo lui quale unico erede del ranch. Le cose però non andranno come previsto da Lee tant’è che Owen saprà difendersi.

