LA VITA IN DIRETTA/ Marco Liorni e Francesca Fialdini verso Sanremo

Oggi,lunedì 29 gennaio 2018, alle15.10 su Rai 1 va in onda una nuova puntata di La vita in diretta, condotta da Marco Liorni e Francesca Fialdini.

29 gennaio 2018 Redazione

La vita in diretta su Rai 1

Oggi, lunedì 29 gennaio, alle 15.15 su Rai 1 va in onda una nuova puntata de La vita in diretta. Il programma dei Rai 1 sta per “cambiare casa”: Marco Liorni e Francesca Fialdini stanno per trasferirsi al teatro dell’Opera del casinò di Sanremo, per mantenere il “filo diretto” con il Festival di Sanremo che inizierà il 6 febbraio e si concluderà il 10 febbraio. “Erano anni che il Casinò attendeva il ritorno delle trasmissioni di Rai 1 dedicate al Festival della Canzone”, hanno detto il Direttore Generale del Casinò Giancarlo Prestinoni. Intanto nei giorni scorsi Francesca Filadini ha smentito ufficialmente la sua partecipazione al Festival di Sanremo al fianco di Claudio Baglioni: “Ogni mattina quando sorge il sole, una Fialdini si sveglia e scopre che farà un programma diverso! Tanti quanti sono i vostri sussurri… Mirò tu che programmi hai, a parte poltrire sul divano? Ps: stiamo leggendo #ragazzedicampagna (se no poi scrivete che è il copione per Sanremo. Hai visto mai?!)”, ha scritto su Instagram la conduttrice de La vita in diretta.

I RISULTATI DELLA SCORSA SETTIMANA

Settimana scorsa La vita in diretta si è chiusa con la puntata di venerdì 26 gennaio che è stata seguita da 1.443.000 spettatori pari all’11.5% di share nella prima parte, e da 1.981.000 telespettatori con il 14.5% nella seconda parte. “L'auditel condanna nuovamente #LaVitainDiretta al 14,5% nella seconda parte. E' chiaro che è proprio il programma che non piace e, forse, avrebbe bisogno di un cambiamento di impostazione. Troppa cronaca nera e poi ovvio che la gente si stufa e guarda la D'Urso #pomeriggio5”, ha scritto un utente su Twitter commentando i risultati.

