LINO BANFI/ Video, “molestie sessuali? Mai avute da Gloria Guida o Edwige Fenech”

Vidoe, Lino Banfi dice la sua, tra il serio e il faceto, su uno spinoso problema come quello delle molestie sessuali molto discusso oggi e di cui si fa ampia polemica.

29 gennaio 2018 Francesco Agostini

Lino Banfi (Facebook)

Lino Banfi è stato uno dei tanti eroi della commedia italiana sexy degli anni ottanta. Quelle commedie che, all'epoca, venivano considerate trash e di serie B (e in effetti lo erano) e che, invece, oggigiorno sono state ampiamente rivalutate sotto tutti gli aspetti. Il pugliese Lino Banfi ha parlato, sul Tempo, di quale sia stato il segreto del loro grande e inaspettato successo: "Quelle commedie erano semplicemente geniali perché univano la comicità a delle bellissime donne che in quel momento si erano appena affacciate al mondo dello spettacolo. La mia fortuna fu quella di essere scelto tra quei comici e di avere la fisionomia tipica dell'arrapato. A rivederli oggi mi rendo conto che quei film erano davvero per tutta la famiglia e che facevano ridere tantissimo." Tra le tante attrici con cui ha lavorato c'era la bellissima Edwige Fenech: "Edwige è sempre stata bona e infatti adesso vive a Lisbona, ce l'ha proprio nel nome. Scherzi a parte, quando giravamo insieme e c'erano scene spinte io ero imbarazzatissimo. Ricordo una volta che dovevo da copione toccarle i seni. Ero talmente agitato che dovetti ripetere la scena tantissime volte."

LE MANCATE MOLESTIE

Argomento sempre caldo in questo periodo di tempo è ovviamente quello delle molestie sessuali, visti i recenti accadimenti in televisione. Lino Banfi ha esordito con una battuta dicendo: "Vi assicuro che Gloria Guida ed Edwige Fenech non mi hanno mai molestato sul set." Poi, tornando serio, l'attore pugliese ha voluto dire la sua mettendosi, come sempre, dalla parte delle donne: "Credo sinceramente che una donna che subisce molestie sessuali debba sempre denunciare e non importa se tutto ciò avviene anche vent'anni dopo. L'importante è che si denunci e che i fatti vengano a galla, in un modo o nell'altro. In questo modo finirà la storia che prevede che i provini vengano fatti in case private o a porte chiuse, basta. I provini vanno fatti a porte aperte e davanti a testimoni. Da tutta questa storia ne nascerà certamente un vantaggio: adesso tutti staranno più attenti e non si approfitteranno della situazione. Gli scandali serviranno come un deterrente in futuro contro altre molestie." Chiaro, semplice e diretto: in questo modo Lino Banfi ha detto la sua riguardo a un problema spinoso e parecchio difficile da risolvere.

