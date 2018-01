Loredana Lecciso su Al Bano Carrisi e Romina/ Tapiro di Striscia la Notizia e nuovi sviluppi a Pomeriggio 5

29 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Loredana Lecciso su Al Bano Carrisi e Romina

Loredana Lecciso ha rotto il silenzio e confermato la crisi con Al Bano Carrisi. «Non l'ho lasciato, ma è vero: in questo momento non viviamo insieme», ha confessato la showgirl ieri a Domenica Live. Proprio dopo la puntata la compagna del cantante di Cellino San Marco ha ricevuto il Tapiro d'oro da Striscia la Notizia. Fermata all'uscita dagli studi di Cologno Monzese al termine dell'intervista di Barbara d'Urso, Loredana Lecciso non poteva che accettare il “premio” di Valerio Staffelli. Facile immaginare il motivo per il quale la compagna di Al Bano Carrisi sia stata “attapirata”, cioè per tutto quello che è successo con l'ex marito di Romina Power. Stasera scopriremo la reazione di Loredana Lecciso alla consegna Tapiro di Striscia la Notizia, ma non mancano le anticipazioni: «Voglio molto bene ad Al Bano». Sul futuro della coppia invece è stata vaga: «Chi vivrà vedrà». Che cosa farà il cantante di fronte ai segnali lanciati dalla compagna?

LOREDANA LECCISO, NUOVE RIVELAZIONI A POMERIGGIO 5

«Avevo la tachicardia mentre Loredana parlava, sei riuscita a farle dire cose importanti», questa la confessione di Rita Dalla Chiesa a Barbara d'Urso dopo l'intervista di Loredana Lecciso a Domenica Live. Il retroscena è stato svelato dalla stessa conduttrice, che ha annunciato nuovi colpi di scena. La compagna del cantante ieri infatti è stata molto chiara: si è presa del tempo per dare modo ad Al Bano di capire cosa vuole per il suo futuro e soprattutto chi. Loredana Lecciso ha precisato di non aver mai lasciato il compagno e di essere pronta a tornare a casa a Cellino San Marco per riunire la famiglia. Attende però una presa di posizione di Al Bano? Sono emersi nuovi pettegolezzi: a rivelarli è stata Monica Setta, molto vicina a Loredana Lecciso. Dopo l'intervista potrebbe essere accaduto qualcosa... «Non sapete cosa ha detto Al Bano a lei in privato... Per lei Romina Power esiste perché è la madre dei fratelli dei suoi figli. Perché dobbiamo attribuire colpe ad Al Bano?».

