Lorenzo Riccardi/ Uomini e donne, dai fiori "segreti" all'esterna con Sara Affi Fella

Lorenzo Riccardi ha perso la testa per Nilufar Addati oppure no? La domanda continua a tenere incollati i fan di Uomini e donne allo schermo ma oggi nuovi indizi lasceranno pensare...

29 gennaio 2018 Hedda Hopper

Lorenzo Riccardi, Uomini e donne

Lorenzo Riccardi ha davvero perso la testa per Nilufar Addati oppure no? Nonostante il fatto che il tronista ormai si sia silanciato sembra proprio che Uomini e donne ci regalerà nuovi colpi di coda, almeno secondo quanto succederà in studio nella nuova puntata di oggi. Le cose per la tronista non sono chiare così come il corteggiatore vorrebbe far pensare soprattutto alla luce del fatto che anche nella nuova puntata avrà modo di punzecchiare Sara Affi Fella per via dei suoi "controlli" sui social. A quanto pare la tronista lo segue sui social e così fanno anche i suoi familiari e questo lascia pensare che la napoletana abbia già perso la testa per lui. La cose fa temere gli altri corteggiatori in studio ma non Nilufar Addati che si preoccupa piuttosto delle frecciatine e degli sguardi che Lorenzo lancia alla sua vicina di poltrona. Proprio nella scorsa puntata Sara era arrivata addittirua ad eliminarlo ma adesso le cose sono cambiate.

DAI FIORI SEGRETI ALL'ESTERNA CON SARA

I due continuano a discutere e anche oggi vedremo Lorenzo nuovamente al centro delle storie di questa prima puntata della settimana. Il trono classico continua a mietere successi e anche oggi sarà lo stesso visto che il pubblico scoprirà che Sara ha portato fuori il corteggiatore dopo quello che è successo nell'ultima puntata. Sara è convinta che lui si comporti in questo modo solo per tenere il piede in due scarpe e farsi notare mentre tutti in studio sono convinti che lui sia davvero preso dalla napoletana. Rimane il fatto che prima di Capodanno ne ha combinata un'altra delle sue facendo avere alla tronista un mazzo di fiori nel bar che frequenta di solito ma senza coinvolgere la redazione e questo non fa altro che alimentare i suoi dubbi. Cosa succederà ancora tra loro?

