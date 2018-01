Luca Onestini e Ivana Mrazova si sposano? / Raffaello Tonon testimone di nozze (Pomeriggio 5)

Luca Onestini e Ivana Mrazova si sposano? Barbara d'Urso e un sito online lanciano la particolare indiscrezione; la notizia sarà smentita durante Pomeriggio 5?

29 gennaio 2018 Valentina Gambino

Luca e Ivana presto sposi?

Luca Onestini e Ivana Mrazova si sposano? La notizia emerge da style24.it che lo dà praticamente per certo. Anche Barbara d'Urso, durante il promo di Pomeriggio 5, ne ha voluto parlare e approfondirà la questione durante lo spaccato gossip della seconda parte del programma. "Luca Onestini e Ivana Mrazova saranno la seconda coppia a sposarsi dopo l’esperienza del Grande Fratello VIP e naturalmente saranno tra gli invitati di punta al matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerback, che si celebrerà al principio di giugno", si legge nel sito appena citato ma purtroppo, essendo solo una fonte online, non vi è la possibilità di comprendere se l'indiscrezione sia veritiera oppure no. A quanto pare, sempre secondo il suddetto portale, la coppia nata durante il Grande Fratello Vip, potrebbe dare a breve questa notizia: "Arriva prestissimo la notizia che i due convoleranno a nozze, pochissimo dopo la notizia del fidanzamento ufficiale data in diretta TV". Anche la ruspante conduttrice napoletana ha ripreso l'indiscrezione e quindi, si attendono eventuali sviluppi in merito.

Luca e Ivana presto sposi?

"Il Tempo" nella sua versione online invece, regala un titolo un poco meno indicativo: "Luca Onestini e Ivana Mrazova come marito e moglie, adesso sono davvero una coppia". Il riferimento è da attribuire all'ufficialità che i due hanno voluto regalare agli estimatori, specie dopo l'intervista a Verissimo. La coppia poi, attraverso le Stories di Instagram ha regalato grandi momenti di quotidianità da condividere con i numerosissimi estimatori. Proprio domani, Ivana sarà tra le protagoniste assolute di “90 Special”, il programma di Italia 1 condotto da Nicola Savino con Katia Follesa e l’ex gieffina. Luca Onestini invece, dovrebbe presto entrare a far parte del cast di Tiki Taka, il programma dedicato al calcio sempre in onda sulla rete giovane di Casa Mediaset. Nonostante la coppia abbia espresso la volontà di mettere in piedi famiglia e figli, ci appare un poco azzardata questa notizia ma, come sempre, vi terremo aggiornati.

© Riproduzione Riservata.