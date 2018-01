MARA VENIER / Le risate con lei non mancano mai, stasera altri spoiler? (Isola dei Famosi 2018)

Mara Venier, le risate con l'opinionista non mancano proprio mai. Anche in questa edizione tornerà a con spoiler ad anticipare cose che in realtà non dovrebbe dire. (L'isola dei famosi 2018)

Mara Venier, L'isola dei famosi 2018

Le risate non mancano mai con Mara Venier, uno dei volti dell'Isola dei Famosi 2018. La nota conduttrice riveste infatti i panni di opinionista per il reality, una decisione scontata e comunque applaudita dal pubblico italiano. La zia Mara del resto ha sempre riscosso un grande successo per la sua simpatia e sincerità, come ha dimostrato anche nel corso della prima puntata dello show. Fra gaffes e incidenti con le paillettes, Mara ha infatti vissuto una diretta abbastanza ironica. Il primo episodio che l'ha vista coinvolta riguarda la sua ben nota ingenuità, che spesso la porta a non comprendere del tutto alcune battute hot. Dopo aver evitato di dire una parola di troppo all'amico Giucas Casella, l'opinionista ha fatto finta di non capire alcune parole dell'illusionista. Giucas è infatti stato colto in flagrante in un momento intimo al fianco di Amaurys Perez ed ha dichiarato di essere rimasto sconvolto dalla 'bestia', con una chiara allusione alle doti intime dello sportivo.

Non del tutto chiaro agli occhi della Venier, che ha rivelato di non aver colto il significato della frase di Casella. Nel corso della puntata non è andata meglio per la zia Mara, che sembrava quasi costretta a lasciare la poltrona da opinionista per via di alcune paillettes del vestito che le punzecchiavano il corpo. Eppure quell'aria bonaria e sempre sorridente è stata oscurata proprio in questi giorni da una rivelazione di Antonella Clerici, che ha raccontato durante una puntata de L'intervista di Maurizio Costanzo che le liti fra lei e la Venier ai tempi di Domenica In sono state così forti da far tremare i muri. Frasi che la diretta interessata ha commentato su Instagram con un post con cui ha richiesto rispetto.

FAN SCETTICI DI FRONTE A UNA SUA FRASE...

I fan sono rimasti scettici di fronte ad una delle frasi pronunciate da Maria Venier durante la precedente diretta dell'Isola dei Famosi 2018. L'opinionista infatti ha dato man forte agli autori nel mettere pressioni ad Alessia Marcuzzi, perché proseguisse a passo spedito durante le nomination. La conduttrice è rimasta interdetta dalla novità e soprattutto non ha compreso il motivo della loro decisione, mentre i fan sono rimasti invece interdetti riguardo alla posizione della Venier e la sua richiesta di affrettare i tempi per via dell'ora tarda. La prima puntata del reality ha infatti chiuso i battenti ben oltre l'1 di notte, ma non è di certo per l'orario che l'opinionista ha cercato di chiudere in fretta e furia la messa in onda. Un particolare che alla Marcuzzi non era di certo sfuggito, tanto che a fronte delle sue parole ha risposto con una risata e le ha chiesto se avesse bisogno di alzarsi. In quel momento, le paillettes del vestito di Mara stavano infatti dando non pochi problemi all'opinionista, che si è lanciata su un balletto divertente, passando da un punto all'altro della poltrona su cui era seduta. Sui social il momento è diventato virale nel giro di pochi secondi, premiando ancora una volta la comicità non programmata della Venier.

