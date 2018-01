MARCO FERRI, IN NOMINATION/ Al televoto con Eva Henger, sarà eliminato? (Isola dei Famosi 2018)

Marco Ferri, tra i personaggi più controversi e odiati dai naufraghi è al televoto con Eva Henger. Sarò il primo eliminato o riuscirà a rimanere in Honduras? (L'Isola dei Famosi 2018)

Marco Ferri, L'Isola dei Famosi 2018

Il più odiato dai naufraghi dell'Isola dei famosi 2018: Marco Ferri di certo non si è fatto ben volere dai suoi compagni di viaggio fin dalle prime battute del reality. A distanza di una settimana dall'inizio dello show di Canale 5, sembra che la situazione fra i nuovi concorrenti di quest'edizione non sia cambiata. A detta del padre, l'ex calciatore Riccardo Ferri, il giovane modello ed ex corteggiatore di Uomini e Donne sarebbe stato frainteso dagli altri Naufraghi. In una sua intervista a Pomeriggio Cinque, l'ex sportivo ha infatti sottolineato come il figlio sia molto distante dal narcisismo di cui è stato accusato durante la prima diretta, in fase di nomination. Secondo gli altri concorrenti infatti, Marco Ferri avrebbe fatto di tutto per agire a favore di telecamera, calcolando la tempistica giusta per apparire meglio sul piccolo schermo. Anche per questo è stato votato dalla maggior parte del gruppo, non ultima Chiara Nasti, che nel votare Alessia Mancini, ha sottolineato di considerare falso l'atteggiamento dell'ex calciatore. Marco di contro ha preferito non difendersi dalle pesanti accuse, anche perché la tempistica della prima diretta ha imposto alla conduttrice Alessia Marcuzzi di chiudere al più presto il giro di nomination.

MARCO FERRI: LE ACCUSE NON SONO FINITE

Le accuse ai danni di Marco Ferri non sono di certo finite. Sono tante le naufraghe dell'Isola dei Famosi 2018 ad aver puntato il dito contro l'ex calciatore in questa prima settimana di reality. Marco è stato infatti al centro di una confidenza fatta da Chiara Nasti ad altre concorrenti, in cui ha sottolineato di non sopportare il comportamento del ragazzo. In questa sede, la fashion blogger ha ribadito più di una volta di essere convinta che l'ex calciatore sia molto falso e di essere solo attento al proprio aspetto fisico. Dal canto suo, sembra che Marco sia riuscito invece a stringere un sodalizio con Filippo Nardi e con Francesco Monte. Quest'ultimo tra l'altro durante la diretta ha voluto difendere il nuovo amico dalle accuse, sicuro che i suoi atteggiamenti siano stati mal interpretati dal resto del gruppo. Non sembra tuttavia che Ferri abbia deciso di adottare una strategia per rimediare alle antipatie nate con gli altri concorrenti: mentre si avvicina al televoto, ha deciso di essere semplicemente se stesso. E questo soprattutto per il presunto tradimento messo in atto da Nardi, che durante la nomination ha svelato di voler votare Marco. Una bella batosta per il giovane, che ha reagito con delusione nell'apprendere che il legame che pensava di aver instaurato con il Conte in realtà non esiste.

