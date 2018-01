MAZE RUNNER - IL LABIRINTO/ Su Rai 4 il film con Dylan O'Brien (oggi, 29 gennaio 2017)

Maze runner - Il labirinto, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 29 gennaio 2018. Nel cast: Dylan O’Brien, Kaya Scodelaro e Thomas Brodie-Sangster, alla regia Wes Ball. Il dettaglio.

29 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film d'avventura in prima serata su Rai 4

NEL CAST DYLAN O'BRIEN

Maze runner - Il labirinto, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 29 gennaio 2018 alle ore 21.00. Una pellicola di genere avventura e fantascienza con il titolo originale The Maze Runner che è stata prodotta nel 2014 negli Stati Uniti dalla 20th Century Fox in collaborazione con la Gotham Group e si basa su soggetto tratto dal romanzo omonimo scritto da James Dashner il quale ha dato il proprio apporto anche per la stesura della sceneggiatura assieme a Noah Oppenheim, T.S. Nowlin e Grant Pierce Myers. La regia è di Wes Ball mentre nel cast figurano Dylan O’Brien, Kaya Scodelaro, Thomas Brodie-Sangster, Will Poulter e Patricia Clarkson. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

MAZE RUNNER - IL LABIRINTO,LA TRAMA DEL FILM D'AVVENTURA

Un ragazzo di nome Thomas in un futuro avveniristico, si ritrova a riprendere i sensi all’interno di un ascensore. Non ricorda praticamente nulla di quello che gli è successo e chi sia se non il fatto di avere come nome Thomas. L’ascensore arresta la propria risalita fermandosi ad un certo punto, le porte si aprono con il giovane ragazzo che si ritorna in un cortile di erba conosciuto con il nome di Radura. All’interno della radura ci sono un gruppo di ragazzi che fanno presente a Thomas di trovarsi nelle sue medesime condizioni ed ossia di essere stati portati in questo luogo dall’ascensore e di non ricordare praticamente nulla se non il loro nome. Inoltre, raccontano della presenza di un labirinto che appare come unica via di fuga che si apre nel corso del giorno e che la notte si chiude. Il capo dei ragazzi del campo si chiama Alby, il quale spiega a Thomas come tra di loro siano stati scelti dei ragazzi particolarmente veloci chiamati velocisti a cui viene demandato il compito di perlustrare il labirinto allo scopo di trovare l’uscita. Naturalmente devono ritornare alla radura prima della notte in quanto la porta si chiude e nessuno è riuscito a sopravvivere una notte nel labirinto per via della presenza dei dolenti, degli strani mostra che una volta morso un ragazzo lo fanno diventare particolarmente violento ed aggressivo fino a condurlo alla follia. Viene inoltre spiegato a Thomas che con cadenza mensile viene introdotto dall’ascensore un nuovo ragazzo mentre di tanto in tanto arrivano del cibo e delle armi. Thomas insieme ad altri ragazzi ed una ragazza che verrà introdotta poco dopo, inizieranno a sfidare il labirinto riuscendo nell’impresa di fuggire da tale luogo ma il finale sarà assolutamente sorprendente.

© Riproduzione Riservata.