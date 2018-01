Massimo Giletti, come sta?/ Ultime notizie dopo malore in diretta: Barbieri, “ecco la nostra super sanità”

Massimo Giletti, come sta? Le ultime notizie dopo il malore in diretta del conduttore di Non è L'Arena. Lo scrittore Carlo Barbieri punge con una battuta: “Ecco la nostra super sanità”.

29 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Massimo Giletti, come sta?

Massimo Giletti ha bisogno di riposo: le indicazioni dei medici sarebbero chiare, stando alle ultime indiscrezioni sulle condizioni di salute del conduttore. Ieri un malore lo ha colto di sorpresa durante la puntata di “Non è L'Arena”, ma per fortuna non si è trattato di nulla di grave. La diretta ieri era cominciata con il giornalista già febbricitante, l'influenza gli ha però impedito di portare a termine la puntata (come vi abbiamo raccontato qui). Dopo l'intervista al ministro Marianna Madia non è riuscito a proseguire il programma, quindi rivolgendosi al direttore del programma e alla regia ha chiesto di mandare in onda un servizio precedentemente registrato. «Non ce la faccio a continuare». La puntata è stata annullata, quindi è stato dato appuntamento alla prossima settimana ai telespettatori, mentre Giletti veniva condotto all'ospedale Umberto I di Roma. Dimesso in mattinata, è tornato a casa, dove gli è stato consigliato di restare per riprendersi al meglio.

MASSIMO GILETTI, COME STA DOPO IL MALORE IN DIRETTA?

Come sta Massimo Giletti? Dopo la grande paura di ieri in diretta tv, il conduttore di “Non è L'Arena” è tornato a casa. Naturalmente non è guarito dall'influenza: la febbre, che è stata la causa del suo malore, persiste. In ospedale è stato sottoposto alle terapie del caso ed è stato tenuto per precauzione sotto osservazione, ma a casa dovrà osservare un periodo di riposo. Resta da capire se riuscirà a riprendersi in tempo per condurre la prossima puntata del programma. Non sono mancate le polemiche: a far discutere la notizia dell'immediato ricovero e il fatto che sia stato deciso in accordo con il medico curante. «E poi c'è chi dice che nei nostri ospedali se non sei da estrema unzione rischi di passare la notte su una sedia, e col cavolo che di domenica riesci a contattare il tuo medico curante, e col bis-cavolo che, se ci riesci, si precipita da te, e col tris-cavolo che “in accordo con lui” ti ricoverano per una notte. Siete sempre a parlare male della sanità, voi», scrive con pungente ironia lo scrittore Carlo Barbieri.

