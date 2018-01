Maurizio Aiello, Un posto al sole/ Annuncia il ritorno e i fan approvano: Alberto Palladini alla riscossa?

Maurizio Aiello annuncia il ritorno a Un posto al sole nel ruolo di Alberto Palladini: i fan della soap partenopea approvano. Cosa si inventerà questa volta il temuto avvocato?

29 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Maurizio Aiello - Un posto al sole

Maurizio Aiello è un volto noto ai telespettatori di Un posto al sole, grazie all'interpretazione del cattivo Alberto Palladini. Un ruolo che ha abbandonato qualche mese fa, in seguito all'arresto del suo personaggio, ma che tornerà molto presto ad assumere, con una trama tutta nuova. Ospite lo scorso sabato di Eleonora Daniele a 'Sabato italiano', l'attore ha confermato il suo ritorno dal 14 febbraio e ha raccontato i recenti problemi avuti all'interno del mondo dello spettacolo. Dopo avere scoperto di doversi operare a causa di un nodulo benigno alla gola, ha infatti capito di essere stato discriminato: "Il mio errore è che ne ho parlato tanto e ho sbagliato… Il mio scopo era unicamente di far capire alle persone quanto fosse importante sensibilizzare a fare la prevenzione. Però spesso nel nostro ambiente, paradossalmente, invece di essere solidali nei tuoi confronti, vieni discriminato. Quindi magari qualcuno prima di prenderti e farti firmare un contratto".

Maurizio Aiello conferma il ritorno e i fan approvano!

Maurizio Aiello ha confermato il ritorno del suo Alberto Palladini a Un posto al sole e già i fan si chiedono cosa si inventerà questa volta il terribile avvocato. Sono ancora vivi nella sua mente gli intrighi del passato, con tanto di arresto e di successivo rilascio per buona condotta. Nella sua ultima apparizione, il temibile avvocato si era stabilito nella cantina di Palazzo Palladini e qui aveva avviato una relazione con Nadia, a sua volta pentitasi di avere tradito Renato con uno dei suoi peggiori nemici. E proprio dallo scontro con la famiglia Poggi, che aveva coinvolto anche Niko alle prese con la sua prima esperienza nello studio legale Enriquez, ne era scaturito un nuovo errore (Alberto aveva colpito il suo ex collega) che aveva causato l'arresto di Palladini. Ma la sua esperienza in carcere non durerà ancora a lungo: il ritorno è previsto il 14 febbraio e la curiosità è altissima, soprattutto perché questo personaggio porta sempre la giusta dose di suspense di cui il pubblico ha bisogno. Cosa si inventerà questa volta? Sarà un uomo nuovo?

