NADIA RINALDI/ Lo scontro con Francesca Cipriani e le polemiche (Isola dei famosi 2018)

Nadia Rinaldi litiga con Francesca Cipriani all'Isola dei Famosi. Nel frattempo Wanna Marchi esprime tutta la sua rabbia nei confronti dell'attrice romana.

Le polemiche all'Isola dei Famosi non hanno alcuna intenzione di terminare, anzi. Con l'inizio del reality show più famoso della televisione italiana le frasi aspre si sono susseguite una dopo l'altra, anche nei confronti della povera Nadia Rinaldi. L'attrice romana dal passato burrascoso è stata accusata da parte di un'aspirante partecipante all'Isola dei Famosi, quella Wanna Marchi che con le sue televendite ha truffatto e soggiogato tantissimi italiani. Certo, ripresentarsi nonostante questo passato è stato un atto davvero di coraggio da parte della presunta maga italica, ma addirittura stare a fare polemiche per una sua mancata partecipazione ci sembra davvero eccessivo. Eccessivo nei confronti, in primis, di Nadia Rinaldi e poi di tutte quelle persone che hanno vissuto un incubo per colpa sua e di sua figlia. Comunque sia, è un dovere di cronaca riferire tutta la sua indignazione venuta a galla sul sito internet Corriere.it: "Non capisco perché debbano chiamare all'Isola dei Famosi una come Nadai Rinaldi che vendeva droga e non possiamo parteciparvi io e mi figlia Stefania."

IL PRIMO BATTIBECCO

L'attrice romana Nadia Rinaldi, si sa, è un tipo verace. Come ha sottolineato infelicemente anche Wanna Marchi, la Rinaldi proviene da un passato scuro, segnato da alcune importanti vicende giudiziarie. Quella sulla droga fece scandalo, sul finire degli anni novanta, ma oramai appartiene certamente al passato e nel 2018, non c'è più alcun motivo per rieccheggiare quuello che successe molti anni fa. Comunque sia, Nadia Rinaldi non ha mai avuto un carattere semplice, anzi: schietta e diretta, si è spesso accaparrata le antipatie di molti membri dello spettacolo che non la pensavano come lei. Per questo motivo il primo battibecco di questa edizione dell'Isola dei Famosi ha visto lei come protagonista. Il motivo è stato davvero futile ma è comunque bastato per mandare all'aria i buoni propositi di pace: la Rinaldi se l'è presa con Franncesca Cipriani perché sulla sua valigia c'era il logo dell'Isola dei Famosi, mentre sulla sua e in quella di altri no. Fortunatamente il diverbio è rientrato in poco tempo.

'SONO PIU' BELLA ORA'

Nel corso del tempo la fisicità dell'attrice romana Nadia Rinaldi è cambiata notevolmente. Tutti ricordano quando, a metà degli anni novanta e anche in buona parte dl 2000, le sue forme fossero più che generose. In modo elegante potremmo dire che l'attrice vestiva le taglie comode, visto la sua mole importante. Per questo motivo, una volta rimessi a posto i suoi guai giudiziari, la Rinaldi si è sottoposta a una serie di interventi per ridurre la sua obesità. A poco a poco, co estrema fatica ma con grande determinazione, la concorrente dell'Isola è riuscita a perdere chili, e adesso ha ripreso delle forme più che accettabili. Al sito internet TGcom 24 la Rinaldi ha ammesso con gioia: "Sono più bella ora che ho 50 anni rispetto a quando ne avevo 20. Con gli uomini comunque ho chiuso." Una frase categorica, la sua, che comunque ne rispetta in pieno i carattere impetuoso e forte. L'Isola dei famosi sarà certamente un bel banco di prova per lei, sia da un punto di vista fisico che caratteriale: riuscirà a resistere a tutte le difficoltà della vita da naufraga? Ce la farà a non litigare troppo o dobbiamo aspettarci il peggio? Qui il video dell'intervista.

