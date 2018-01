Nicolò Federico Ferrari, #Riccanza / Video, chi è il rich kid: viaggi, lusso e quel flirt con Anna Fongaro

29 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Nicolò Federico Ferrari, #Riccanza (Foto: da Instagram)

Da #Riccanza a Uomini e Donne: il rich kid Nicolò Federico Ferrari è il nuovo corteggiatore di Nilufar Addati. Chi ha seguito lo show di Mtv lo conosce già, gli altri invece si chiedono chi sia. Il giovane studente di Giurisprudenza all'Università Cattolica di Milano ha passioni che rispecchiano bene lo stile di #Riccanza: vesti firmati, vacanze di lusso, cura e benessere del fisico. Deve essere scattato qualcosa in lui negli ultimi tempi per quanto riguarda il rapporto con le donne, visto che a #Riccanza si era fatto conoscere come rinomato playboy. Si è destreggiato infatti nella sua vita da single, coltivando in parallelo il sogno di intraprendere la carriera politica o diplomatica, diventando magari un personaggio pubblico. «Non stiamo facendo servizio pubblico, la chiave di lettura è l'ironia. Ci prendiamo in giro calcando la mano sui pregiudizi a noi associati», ha dichiarato nei mesi scorsi a proposito della sua partecipazione a #Riccanza. Il futuro giurista non è affatto pentito della scelta di partecipare a questo programma: «Il fulcro dello show non è la ricchezza, ma la vita in sé».

NICOLÒ FEDERICO FERRARI, L'ESPERIENZA A #RICCANZA

Nicolò Federico Ferrari, il baby milionario di Milano, ha mostrato a #Riccanza la sua vita tra locali, auto e barche di lusso. Feste esclusive e vacanze in posti favolosi sono alcune delle passioni del biondo rich kid. Durante il programma ha ribadito di essere alla ricerca della donna della sua vita, quindi di essere pronto a perdere la testa per qualcuna, ma con Anna Fongaro non è affatto andata bene. Durante le riprese del programma è scoccata la scintilla: hanno trascorso insieme le vacanze sulla neve a Cortina e sono stati paparazzati per le strade di Milano. I due, molto discreti, sembravano innamorati, ma la loro storia è naufragata. Chissà se nel frattempo Nicolò Federico Ferrari, uno dei più amati protagonisti di #Riccanza, ha preso una decisione sul suo futuro: tra uno shooting e l'altro, potrebbe aver riflettuto su uno dei grandi dubbi espressi durante il programma, cioè se prendere o meno le redini dell'azienda del padre o lavorare nel campo politico.

