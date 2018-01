Nicolò Federico Ferrari/ Uomini e Donne: da “Riccanza” a corteggiatore di Nilufar

Nicolò Federico Ferrari, protagonista della prima stagione di “Riccanza”, è uno dei corteggiatori della tronista Nilufar Addati al trono classico di Uomini e Donne.

29 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Nicolò Federico Ferrari (Instagram)

Oggi, lunedì 29 gennaio, su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento con il trono classico di Uomini e Donne. Tra i protagonisti della puntata Nicolò Federico Ferarri, neo corteggiatore di Nilufar. Per l’esterna, Nicolò ha deciso di portare Nilufar alla mostra su Monet a Roma. I due hanno iniziato a conoscersi un po’ di più e Nicolò ha confessato alla tronista di venire da una famiglia agiata di Milano e di avere ben chiaro cosa vuole fare nella vita. In studio Francesco ha attaccato Nicolò per aver partecipato in passato a un programma televisivo dove “ostentava” la sua ricchezza. Nilufar non ha apprezzato l’attacco al corteggiatore e ha detto che l’esterna con Nicolò è stata la migliore fatta fino ad ora. Il programma a cui Francesco ha fatto riferimento è “Riccanza”: Nicolò Federico Ferrari è stato, infatti, uno dei protagonisti della prima stagione. A Uomini e Donne, Nicolò ha poi discusso anche con Lorenzo (anche lui corteggiatore di Nilufar), che lo ha accusato di vestirsi da “sfigato” in studio rispetto a come gira per le strade di Milano.

DA RICCANZA A UOMINI E DONNE

Nicolò Federico Ferrari ha partecipato alla prima stagione di “Riccanza” con Elettra Miura Lamborghini, Tommaso Zorzi, Cristel Isabel Marcon, Farid Shirvani, Anna Fongaro e Gian Maria Sainato. Il bel milanese, studente all’Università Cattolica presso la facoltà di Giurisprudenza, è figlio di un noto imprenditore nel settore dei servizi. In occasione dell’inizio del programma di MTV, Nicolò aveva parlato delle sue passioni: i vestiti firmati, le vacanze superlative e dedicarsi alla cura e al benessere del fisico. Inoltre aveva ammesso di essere un playboy: “Mi piace rimorchiare, è uno sport anche quello!. Attualmente sono single. Sono uscito da una storia importante e travagliata.. “ammanettato”! Voglio vivere la mia giovinezza, i miei 23 anni”. Lo scorso anno Nicolò aveva iniziato una relazione con Anna Fongaro, conosciuta durante le riprese del programma: “Dopo ci siamo visti sempre e un giorno quando eravamo in centro l'ho presa tra le braccia e l'ho baciata, Anna mi ha proprio stregato”, aveva raccontato il ragazzo a Novella 3000. La loro relazione però si è poi conclusa e mentre Anna è tornata nel cast di Riccanza 2, con il nuovo fidanzato, Nicolò ha deciso di cercare l’amore a Uomini e Donne.

© Riproduzione Riservata.