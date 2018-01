OPERAZIONE SOTTOVESTE/ Su La7 il film con Cory Grant e Tony Curtis (oggi, 29 gennaio 2018)

Operazione sottoveste, il film in onda su La7 oggi, lunedì 29 gennaio 2018. Nel cast: Cory Grant e Tony Curtis, alla regia Blake Edwards. La trama del film nel dettaglio.

Operazione sottoveste, il film in onda su La7 oggi, lunedì 29 gennaio 2018 alle ore 21.10. Una pellicola comica che è stata realizzata nel 1959 ed è stata diretta da Blake Edwards, noto regista americano degli anni 60 e 70, che ha curato la regia di grandi cult del cinema internazionale del calibro di Colazione da Tiffany, La pantera rosa, La grande corsa, Victor Victoria e Operazione crépes suzette. Il cast di attori protagonisti è poi composto da due degli artisti più amati del cinema internazionale degli anni 60 come Cory Grant e Tony Curtis. Il primo (Comandante Matt T. Sherman) è stato protagonista di grandi successi cinematografici, tra cui numerose pellicole dirette da Alfred Hitckock e film come Vento di primavera / L'intraprendente signor Dick, L'erba del vicino è sempre più verde e Cammina non correre. Tony Curtis (enente Nicholas Holden) è invece ricordato per le sue interpretazioni in Il grande impostore, A qualcuno piace caldo, Lo strangolatore di Boston e Gli ultimi fuochi.

Siamo negli anni 60 e Matt T. Sherman, ormai alto ufficiale della Marina Militare statunitense, inizia a ricordare le avventure vissute nel corso del secondo conflitto mondiale, quando era a capo del sommergibile che di li a poco dovrà essere demolito. E così la narrazione compie un rapido flashback ai tempi in cui cui Sherman è al comando del sommergibile USS Sea Tiger. Nel bel mezzo delle operazioni di guerra quest'ultimo è costretto ad accogliere a bordo un gruppo di soldatesse statunitensi guidate da Dolores Crandal che creano non pochi problemi. In primo luogo impediscono, involontariamente, di colpire un imbarcazione nipponica e poco dopo tinteggiando l'intero sommergibile con un improponibile color rosa pastello. A causa dell'inasprirsi del conflitto l'USS Sea Tiger, è costretto a rimettersi in navigazione nonostante l'inconveniente ma poco dopo accoglie a bordo anche un folto gruppo di donne, prossime a partorire. Nel frattempo la Marina militare americana non riconosce l'USS Sea Tiger, credendolo un'imbarcazione satellite giapponese. Riuscirà il comandante Sherman ad impedire che il sommergibile venga colpito per sbaglio?

