PAOLA DI BENEDETTO/ Continuerà il flirt con Francesco Monte? Telecamere tutte per lei? (Isola dei Famosi 2018)

Paola Di Benedetto, continuerà il flirt dell'ex Madre Natura di Ciao Darwin con l'ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte? Le telecamere sono tutte per lei. (Isola dei Famosi 2018)

Paola Di Benedetto, L'Isola dei Famosi 2018

Paola Di Benedetto si sta rivelando essenziale in questi giorni all'Isola dei Famosi 2018. Non si tratta di una sua forte propensione per i compiti del gruppo o delle sfide, ma di un altro tipo di attenzione. L'ex Madre Natura ha infatti ricevuto alcune confidenze da Francesco Monte, che ha potuto contare sul suo appoggio per riprendersi da un brutto crollo dell'umore. L'ex tronista di Uomini e Donne non può infatti fare a meno di pensare all'ex fidanzata Cecilia Rodriguez, ma Paola è riuscita ad offrirgli la sua spalla e qualche buon consiglio. Soprannominata 'dottoressa' da alcune testate nazionali, la modella dimostra per ora di gradire molto la vicinanza con Monte, con cui trascorre la maggior parte del suo tempo. I due hanno infatti parlato a lungo delle emozioni di Francesco, che ha potuto contare sulla razionalità della Di Benedetto e sulla sua capacità di analisi. Il termine 'dottoressa' del resto è nato proprio grazie al Naufrago, che alla fine di un lungo dialogo, ha voluto ringraziare la vicentina in modo scherzoso.

PAOLA DI BENEDETTO: IL FLIRT CON FRANCESCO MONTE SOTTO I RIFLETTORI

Paola Di Benedetto e Francesco Monte sono sotto i riflettori mediatici e non solo per la loro presenza all'Isola dei Famosi 2018. Durante le ultime puntate di Pomeriggio Cinque si è discusso infatti a lungo del loro presunto flirt in corso, complice un tatuaggio all'henné fatto dall'ex tronista. Il disegno riguarda infatti un'ancora, un remo ed una chiave, un rebus che a detta di alcuni opinionisti del salotto di Barbara d'Urso avrebbe un chiaro significato erotico e molto esplicito. La supposizione tuttavia sembra aver trovato accoglienza fra molti telespettatori, che in questi giorni si sono lanciati sui social nel fare diverse ipotesi. In particolare ci si chiede se i due abbiano già avuto modo di consumare la passione che secondo alcuni li starebbe consumando e soprattutto quando. Il vantaggio dei due concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018 del resto è di non dover sottostare continuamente sotto l'occhio attento dei fan, che possono seguirli in differita o in diretta solo per alcune ore al giorno.

