PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 29 gennaio 2018 : Capricorno indeciso, Toro positivo

Oroscopo di Paolo Fox di oggi lunedì 29 gennaio 2018. Le previsioni segno per segno il Capricorno è molto indeciso e in difficoltà, Toro positivo, Scorpione irritabile.

29 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

Ora è il momento di andare ad analizzare i segni nel particolare, osservando l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Partiamo dai segni di Ariete e Pesci. Per l'Ariete è una giornata interessante. Anche se ci sono stati molti problemi sia morali che di salute, ora come una fenice ci si riprenderà. Quindi dopo un lungo periodo negativo c'è la forza per poter reagire e riprendersi. Questa energia è dentro e aiuta per rialzarsi. Il carattere è di fuoco, quindi anche dopo delle situazioni difficili si riuscirà comunque a trovare una via di uscita. Attenzione all'ambito fisico, potrebbero esserci dei fastidi dovuti a dolori articolari o alimentari. Per i Pesci questa sarà una giornata positiva, quindi bisogna approfittarne, dato che probabilmente martedì sarà invece un momento un pò difficile. Si è un pò irritati per ricordi del passato. E' il momento di lasciare dietro il passato e pensare al futuro che è molto promettente. Le tensioni passeranno velocemente.

CAPRICORNO INDECISO, SEGNI IN DIFFICOLTÀ

Voltiamo pagina e andiamo ad osservare nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele i segni zodiacali che possono essere considerati in difficoltà. Il Capricorno è indeciso e deve prendere una decisione. Non bisogna essere negativi ed entrare in contraddizione con gli altri rischiando quindi di litigare. Giornata strana e non facile da gestire per lo Scorpione che non deve esagerare con le parole. Si devono prendere le cose con cautela, evitando di trovarsi a rimanere tranquilli almeno fino al dieci febbraio prossimo. La Bilancia è decisamente preoccupata e non riesce a trovare un motivo per uscire dall'agitazione. Le donne sono passionali, ma se non provano interesse per una persona rischiano di diventare anche molto fredde. Si deve fare attenzione alle relazioni, perché si rischia di diventare molto nervosi. C'è stata la forza per dare tanto agli altri, ma questo può non essere comunque abbastanza.

TORO POSITIVO, TOP E FLOP

Partiamo con l'analisi dell'oroscopo di oggi, lunedì 29 gennaio 2018, di Paolo Fox a LatteMiele con i segni zodiacali top e flop. Il Toro apre la settimana in maniera decisamente tranquilla visto che non ci sono delle stelle negative al momento. Non ci sono però nemmeno novità e qualcuno potrebbe provare noia. Le stelle indicano un miglioramento importante per i nati sotto il segno dei Gemelli. Ci sono delle prospettive interessanti per le prossime settimane, soprattutto per chi lavora nel mondo della comunicazione. Nel campo dei sentimenti bisogna stare molto attenti perché si rischia di vivere delle complicazioni non facili da gestire. Ci si deve guardare intorno per gestire tutto al meglio. La Vergine invece ha vissuto dei fastidi fisici da non sottovalutare e le stelle dice che c'è anche un po' di irritabilità. Le storie nate da poco però possono portare a una crescita interessante.

