POMERIGGIO 5/ Ospiti e anticipazioni 29 gennaio: speciale Isola dei Famosi 2018

Esclusive di cronaca, ospiti vip e lo speciale sull'Isola dei Famosi 2018, cosa ci aspetta nella nuova puntata di Pomeriggio 5 di lunedì 29 gennaio? Ecco tutti i dettagli sulla diretta

29 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Barbara D'Urso (Facebook)

Oggi, lunedì 29 gennaio, inizia una nuova settimana di Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Barbara D’Urso in onda alle 17.10 su Canale 5. La scorsa settimana si era chiusa con un ottimo risultato per Carmelita: l’appuntamento di venerdì 26 gennaio ha fatto compagnia a 2.090.000 spettatori con il 16.9% nella prima parte, a 2.461.000 (17.5%) nella seconda e a 2.779.000 (17.5%) nella terza di breve durata. Nella puntata di oggi non mancheranno apprendimenti sulle principali notizie di attualità e il focus finale sull’Isola dei Famosi 2018. Questa sera, infatti, su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata del reality in cui verrà eliminato il primo naufrago. In nomination Eva Henger e Marco Ferri. Molto probabilmente si tornerà a parlare del malore di Francesca Cipriani che non ha convinto il pubblico: “Lo ha fatto per il pubblico, ben venga, il malessere in spiaggia è successo perché ha visto che c’erano altre ragazze belle come lei o più belle e ha detto: sto perdendo, ok sentiamoci male”, ha detto Lorenzo Crespi a Domenica Live.

CARMELITA REGINA DELLA DOMENICA

Barbara D’Urso è stata protagonista della domenica pomeriggio con “Domenica Live”. Il programma di Canale 5 con la puntata di ieri, 28 gennaio, ha raccolto 2.283.000 spettatori (12.5%) con la breve presentazione, 2.920.000 (17.6%) con l’Attualità, 3.031.000 spettatori (19.3%) con le Storie, 3.806.000 spettatori (23.8%), 2.739.000 spettatori dalle 17.50 alle 18.35 con le Elezioni Politiche (15.5%) e 2.261.000 spettatori (11.7%) con l’Ultima Sorpresa. Molto seguita l’intervista a Loredana Lecciso, che ha voluto chiarire la situazione con Al Bano. “Ci terrei a dire una cosa per onestà in realtà nessuno ha lasciato nessuno. Nessuno lo ha detto. C’è stato un allontanamento che non era nato da quella situazione o da varie situazioni, uhm, ehm, come dire poco gradite a me. In realtà ero già fuori da prima”, ha detto la Lecciso nel salotto di Barbara D’Urso.

