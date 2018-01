Paolo Crivellin verso la scelta/ Uomini e Donne, il 4 febbbraio sarà il giorno giusto? (Trono Classico)

Paolo Crivellin verso la scelta: il tronista di Uomini e Donne sceglierà la la donna della sua vita tra Angela Caloisi e Marianna Acierna il prossimo 4 febbraio?

29 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

La data fatidica della scelta di Paolo Crivellin finalmente c’è. Come svela il portale 2anews.it, domenica 4 febbraio, in quel di Cinecittà, dovrebbe andare in onda la nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne che, salvo clamorosi ed ulteriori colpi di scena, dovrebbe essere dedicata alla scelta di Paolo Crivellin. Il tronista biondo non ha più tempo e per lui è giunto il momento di congedarsi dal pubblico. Sul trono dallo scorso settembre, Paolo non ha avuto un percorso emozionante con le sue corteggiatrici. Il tronista, infatti, è stato sempre accusato dalle sue pretendenti di aver mantenuto un atteggiamento freddo e distante e, secondo il pubblico, non avrebbe mai provato un vero interesse per nessuna delle ragazze. La scelta, tuttavia, vedrà come protagoniste Angela Caloisi e Marianna Acierno, le uniche due ragazze che sono riuscite ad attrarre maggiormente il tronisa che, sciolti gli ultimi dubbi, è pronto ad annunciare il nome della donna con cui lascerà lo studio di Uomini e Donne.

PAOLO CRIVELLIN TRA ANGELA E MARIANNA

La scelta di Paolo Crivellin arriverà dopo un weekend che il tronista ha trascorso in una villa con Angela e Marianna. La redazione di Uomini e Donne, infatti, gli ha concesso la possibilità di trascorrere intere giornate con le sue pretendenti, sotto l’occhio attento delle telecamere, e valutare tutti gli atteggiamenti delle sue pretendenti. I tre si sono così ritrovati a convivere sotto lo stesso tetto, seppur per pochi giorni. Le immagini del weekend verranno sicuramente mostrate nel corso della puntata delle registrazione della scelta e solo alla fine, il tronista annuncerà il nome della sua preferita. Il pubblico, tuttavia, continua ad avere dei dubbi dicendosi convinto che Paolo potrebbe anche non scegliere nessuno, nonostante abbia tenuto in campana le due ragazze per mesi.

