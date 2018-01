QUALUNQUEMENTE/ Su Canale 9 il film con Antonio Albanese (oggi, 29 gennaio 2018)

Qualunquemente, il film in onda su Canale Nove oggi, lunedì 29 gennaio 2018. Nel cast: Antonio Albanese e Lorenza Indovina, alla regia Giulio Manfredonia. La trama del film nel dettaglio.

29 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film comico in prima serata su Canale 9

NEL CAST ANTONIO ALBANESE

Qualunquemente, il film in onda su Canale Nove oggi, lunedì 29 gennaio 2018 alle ore 21.25. Una pellicola comico del 2011 che è stata affidata alla regia di Giulio Manfredonia. Ad interpretare il personaggio protagonista del film (Cetto La Qualunque) è Antonio Albanese, attore comico italiano molto noto al pubblico televisivo per le sue partecipazioni a programmi televisivi come Zelig o Mai dire domenica. Alla sua carriera da cabarettista ed imitatore ha però sempre alternato anche la passione per il cinema. È stato infatti più volte protagonista di film comici che hanno riscosso un discreto successo come La seconda notte di nozze, Tutto tutto niente niente (diretto sempre da Giulio Manfredonia, torna ad interpretare Cetto La Qualunque) e L'abbiamo fatta grossa. Nel 2017 è stato protagonista assieme a Paola Cortellesi del film Come un gatto in tangenziale. Prima che Qualunquemente uscisse ufficialmente al cinema, la produzione ha deciso di porre in essere un vera e propria campagna di marketing creativo, tappezzando i muri della capitale con curiosi manifesti elettorali del fantomatico Cetto La Qualunque. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

QUALUNQUEMENTE, LA TRAMA DEL FILM COMICO

Cetto La Qualunque è un ricco imprenditore viscido e corrotto che dopo diversi anni di latitanza fa ritorno al suo paesino natale, in Calabria, con l'intezione di cimentarsi nel mondo della politica. Il paesino, a suo avviso, osserva alla lettera i dogmi civili della legalità e proprio per questo motivo decide di fondare un partito tutto suo, votato all'illegalità, nel tentativo di diventare sindaco. Su consiglio di un suo conoscente, Cetto affida la sua campagna elettorale a Gerardo Salerno, che gli impone di seguire uno stile di vita lecito per tutta la durata della campagna. Col passare dei giorni, Cetto inizia ad acquisire sempre più consensi, a discapito del suo diretto avversario Giovanni De Santis. Il giorno delle elezioni arriva inesorabile e quando appare palese che il risultato finale è in bilico, Cetto fa compilare a suo favore tutte le schede bianche presenti nei seggi. Nel finale riesce a diventare sindaco e ad iniziare l'opera da lui tanto sognata e soprannominata ponte di pilu.

© Riproduzione Riservata.