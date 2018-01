ROMANZO FAMIGLIARE/ Anticipazioni ultima puntata: un funerale e un addio? (finale di stagione)

Romanzo Famigliare, in prima tv assoluta su Rai 1

ROMANZO FAMIGLIARE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI



Nella prima serata di Rai 1 di oggi, lunedì 29 gennaio 2018, andrà in onda la sua sesta e ultima puntata di Romanzo Famigliare, in prima tv assoluta. La fiction con protagonista Vittoria Puccini termina infatti la sua corsa regalando ai fan il finale della prima stagione. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: in Accademia iniziano a circolare pesanti voci sulla presunta relazione fra Agostino e Nicola. Il Capitano è costretto infine a sottoporsi al giudizio dei superiori ed a subire una sospensione dal servizio. Le altre allieve dell'Accademia si sono infatti lasciate convincere dalle parole di Nicola e non hanno esitato ad informare gli alti gradi dei sentimenti in atto fra Agostino e la collega. Il Capitano invece inizia a sospettare che Nicola non sia del tutto lucida dal punto di vista mentale: l'occasione di scoprire la verità viene data dalla richiesta di una perizia psichiatrica.

Intanto, Mauriz rivela ad Emma che Agostino e Denise hanno vissuto un'avventura, portando come prova il fatto di averli visti insieme nei giorni successivi alla loro notte di passione. Durante una nuova discussione, Emma accusa il marito di averla costretta a ritornare a Livorno e di essersi illusa che il loro matrimonio potesse funzionare. Per questo decide di lasciarlo e di lanciarsi ancora di più nell'impegno per la Fondazione. Dopo aver scoperto in quali condizioni sono costretti a vivere i fratelli di Ivan, la protagonista riesce inoltre ad ottenere l'affidamento esclusivo dei ragazzini, grazie al supporto di Giorgio, che continua a frequentare. Nel frattempo, Federico manifesta a Micol l'intenzione diritornare a Roma, anche se la gravidanza lo getta nel pieno della confusione sul proprio futuro. La ragazza sarà tuttavia costretta ad allontanarsi in fretta ed a non attendere la risposta del docente, per via di una telefonata urgente della madre. Nelle ore successive, l'autista del padre rivela ad Emma di averlo sentito parlare di una fidanzata che aveva dieci anni prima e che è convinto di incontrare a bordo del suo yacht.

La donna è quindi costretta a fare i conti con la scoperta della malattia di Gian Pietro, che accuserà di averle nascosto una questione così importante. Vanni sarà costretto ancora una volta ad intervenire nel rapporto fra padre e figlia, soprattutto perché teme che gli squilibri di Jacopo possano compromettere anche Ivan. Lo informa infatti che il figlio riceve la droga dai familiari del ragazzo, mentre quest'ultimo, una volta scoperta al verità, deciderà di fuggire. La sua decisione comprometterà di conseguenza la possibilità di accedere all'intervento: se i medici non riusciranno ad operarlo in tempi brevi dovrà attendere un altro anno. Emma decide di trovarlo ad ogni costo, ma continua anche ad essere preoccupata per le sorti di Dora. Intanto, alla Fondazione le assistenti iniziano a notare che Valeria non tocca cibo e che spesso si precipita in bagno con diverse scuse. La ragazza viene infine messa di fronte al suo problema con l'anoressia. In quel momento, Gian Pietro ha invece un incontro con Federico, nella speranza che un lavoro presso l'azienda Liegi lo convinca a rimanere a Livorno. Quest'azione sarà determinante per una scelta del docente, che anche se rifiuterà con fermezza l'offerta, deciderà alla fine di occuparsi della nascitura. Micol si trova quindi in uno stato di grazia e non vuole dare retta ai sospetti di Ivan, che teme che Federico non sia sincero. La ragazza tuttavia dovrà confrontarsi con un nuovo problema: la depressione che ha colpito la madre dell'insegnante potrebbe essere genetica.

ANTICIPAZIONI DEL 29 GENNAIO 2018, EPISODIO 6

L'ultimo episodio di Romanzo Famigliare ci svelerà quali sono le intenzioni di Agostino riguardo al suo matrimonio. La fiction di Rai ha registrato un'ulteriore impennata negli ascolti grazie alla sua precedente puntata e ad una narrazione ricca di colpi di scena. Anche in questo caso il finale di stagione riserva ai fan una grande sorpresa, collegata con il personaggio di Mauriz. L'ex amministratore delegato della Fondazione Liegi ha finora fatto credere di agire alle spalle della famiglia e di voler incastrare in qualche modo il Cavaliere ed Emma. Le sue intenzioni tuttavia diventeranno più chiare quando proprio grazie a lui verrà evitata la vendita dell'attività di famiglia. Emma invece dovrà affrontare un nuovo dolore e gli spettri del passato, a causa della morte di Gian Pietro.

