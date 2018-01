ROSA PERROTTA/ L'amore con Francesco Monte è un bluff? (Isola dei Famosi 2018)

Rosa Perrotta e Francesco Monte sono la nuova clamorosa coppia dell'edizione 2018 de L'Isola dei Famosi? Scopriamolo assieme approfondendo questo 'quadrato' amoroso.

29 gennaio 2018 Francesco Agostini

Rosa Perrotta

Rosa Perrotta è una delle concorrenti dell'Isola dei Famosi che più di tutte sta scaldando i motori del reality più amato dagli italiani. La giovane tronista, infatti, sembrerebbe aver preso una sbandata per Francesco Monte, ex a sua volta di Cecilia Rodriguez. La sorella minore di Belen aveva umiliato il suo ex fidanzato prima tradendolo in diretta nazionale al Grande Fratello Vip e poi mollandolo senza tanti fronzoli né rimorsi. Come spesso accade, però, da un male può nascere un bene e dalla fine della storia con la bella Cecilia, Francesco Monte ha acquisito molti punti in popolarità, dato che è stato immediatamente chiamato come partecipante all'Isola dei Famosi. Qui, secondo alcune fonti, avrebbe iniziato una relazione amorosa proprio con Rosa Perrotta, che nel frattempo è legata sentimentalmente a Pietro Tartaglione. Dipsiace dirlo, ma tutta questa storia è solo un bluff. A metterla in giro era stata l'ex gieffina Lidia Vella ma, secondo la stessa, i giornali avevano semplicemente travisato le sue parole. Alla domanda 'quale coppia vedresti bene sull'isola?', la Vella avrebbe risposto Perrotta-Monte. Tutto qui. Era solo una supposizione.

ROSA PERROTTA: CHI E' LA BELLA SALERNITANA

Inutile negarlo: tra i tanti concorrenti di questa Isola dei Famosi 2018 ce ne sono alcuni che sono facilmente riconoscibili e altri che, francamente, non lo sono. Questo accade perché il livello di popolarità non può essere lo stesso per tutti, è chiaro, e anche perché il pubblico può avere una conoscenza più o meno vasta del mondo della televisione. Rosa Perrotta è indubbiamente una delle concorrenti meno in vista e famose di questa edizione presentata da Alessia Marcuzzi assieme al redivivo Daniele Bossari e alla sempiterna Mara Venier. Cosa sappiamo dunque di lei? La bella Rosa Perrotta ha 29 anni, è nativa di Salerno ed è balzata all'onore delle cronache per aver partecipato come tronista al famoso programma di Maria De Filippi Uomini e Donne. All'interno di questo programma ha spopolato per la sua innata bellezza e, tra un tronista e un altro, si è concessa anche il lusso di trovare l'amore: la scintilla è sbocciata con il già citato Pietro Tartaglione, avvocato praticante di 27 anni. Come già detto, comunque, la storia con Pietro non è assolutamente in discussione.

FRASI MISTERIOSE SU INSTAGRAM

La bella Rosa Perrotta, poco prima di partire per l'Isola dei Famosi, aveva lasciato su Instagram un lungo, lunghissimo messaggio di dedica e di 'congedo' dai propri followers. La bella salernitana aveva fatto scorrere repentinamente le dita sulla tastiera per lanciarsi in un fiume di parole, alcune decisamente banali e di circostanza, mentre altre più misteriose e criptiche. E' ovvio che la 29enne avesse in mente un qualche non meglio precisato destinatario ma, ahimé, è davvero difficile riuscire a comprenderlo. Scorrendo i nomi dei concorrenti dell'Isola dei Famosi edizione 2018 nessuno sembra modellarsi sulla sua descrizione e, almeno fino ad ora, questo suo ermetico scritto sembra essere destianto a cadere nel vuoto. Ecco un piccolo estratto dal suo post Instagram: [Quest'Isola] la dedico alle donne che non hanno paura di amare, di rischiare e di mettersi in gioco. La dedico alle donne che si rispettano e si amano e amandosi e rispettandosi migliorano il mondo intorno a loro. Quest’isola la dedico a chi sa aspettare senza aspettarsi niente…". Quest’isola la dedico a chi si prende le proprie responsabilità senza cercare nessuna scusa. Quest’ isola la dedico alle non fidanzate di, alle non figlie di…."

