Romanzo Famigliare 2/ Anticipazioni la seconda stagione ci sarà? Gli ascolti lasciano speranze

Romanzo Famigliare 2, la seconda stagione ci sarà? Il successo ottenuto dalla fiction con Vittoria Puccini, Guido Caprino e Giancarlo Giannini lasciano speranze.

29 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Romanzo famigliare - Vittoria Puccini

La seconda stagione di Romanzo Famigliare, la fiction di grande successo di Raiuno, ci sarà? Interpretata da Vittoria Puccini, Guido Caprino e Giancarlo Giannini, la fiction racconta la storia della famiglia Liegi. Emma, rimasta incinta da adolescente, lascia Livorno dove era cresciuta nell’agiatezza della sua famiglia, per diventare la moglie di Agostino, un capitano della Marina che la rende mamma di Micol che, a 16 anni, scopre a sua volta di aspettare una bambina. Il padre di Emma, gravemente malato, chiede ad Agostino di riportare sua figlia e sua nipote a Livorno. Il capitano accetta di accontentare il suocero e nella città dove il loro amore è nato, tornano a galla i fantasmi del passato. Emma e Agostino si allontanano mentre la gravidanza di Micol va avanti. Emma comincia anche a lavorare nell’azienda della propria famiglia con la voglia di riconquistare il marito. Oggi, lunedì 29 gennaio, alle 21.25 su Raiuno, andrà in onda l’ultima puntata che regalerà grandissimi colpi di scena al pubblico. Giancarlo, il padre di Emma, perderà la vita. La Liegi si ritrova così a gestire da sola l’azienda di famiglia e chiede ad Agostino di aiutarla. I due si riavvicinano mentre Micol partorisce la sua bambina. Le sorprese, però, non sono finite ed Emma e Agostino ricevono un regalo inaspettato.

ROMANZO FAMIGLIARE 2, UN FINALE APERTO PER LA SECONDA STAGIONE?

Romanzo Famigliare ha ottenuto un grande successo incollando davanti ai teleschermi più di cinque milioni di telespettatori ad ogni puntata. Oltre all’ottimo riscontro di pubblico, anche la trama offre molti spunti per la realizzazione della seconda stagione. Micol, infatti, nell’ultima puntata della prima stagione, diventa mamma della piccola Clara e nella seconda stagione il personaggio potrebbe subire l’evoluzione tipica di una ragazzina che, improvvisamente, passa dallo stato adolescenziale a quello adulto. Allo stesso tempo, anche la storia d’amore di Emma e Agostino potrebbe avere un ulteriore sviluppo in un’eventuale seconda stagione. Nell’ultima puntata, infatti, Emma scopre di aspettare un bambino e per lei e Agostino potrebbe essere un nuovo inizio. La Rai e la produzione, dunque, decideranno di realizzare la seconda stagione di Romanzo Famigliare? I fans sperano di sì.

© Riproduzione Riservata.