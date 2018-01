SCHINDLER'S LIST - LA LISTA DI SCHINDLER/ Su Rete 4 il film con Liam Neeson (oggi, 29 gennaio 2018)

Schindler's List – La lista di Schindler, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 29 gennaio 2018. Nel cast: Liam Neeson, Ben Kingsley e Ralph Fiennes, alla regia Steven Spielberg.

29 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in prima serata su Rete 4

NEL CAST LIAM NEESON

Schindler’s List – La lista di Schindler, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 29 gennaio 2018 alle ore 21,15. Una pellicola di genere drammatica che è stata realizzata in parte a colori e in parte in bianco e nero nel 1993 da Steven Spielberg e Gerald R. Molen e Branko Lustig. Il soggetto è stato tratto dall’omonimo romanzo scritto da Thomas Keneally, la sceneggiatura è stata adatta da Steven Zaillian mentre la regia è stata curata dallo stesso Steven Spielberg. Nel cast sono presenti tanti attori importanti tra cui Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes, Caroline Goodall, Jonathan Sagall e Embeth Davidtz. Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

SCHINDLER’S LIST – LA LISTA DI SCHINDLER, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Siamo a Cracovia in Polonia nell’anno 1939. La Germania ha dato il via alla Seconda Guerra Mondiale ed ha occupato l’intero territorio polacco. Qui ha dato inizio alla propria insana missione di sterminio ai danni della razza ebrea ormai ghettizzata in un quartiere della stessa Cracovia. Una situazione molto complicata con le forze occupanti che di fatto rendono la vita impossibile agli ebrei non permettendo loro di lavorare e di fare tanto altro. In questo scenario si affaccia l’imprenditore tedesco Oskar Schindler che dicendosi certo di poter fare eccellenti affari sfruttando questo status, inizia a corrompere le forze dell’SS per ottenere dei benefici sotto forma di concessione per poter sfruttare ebrei come operai nella propria azienda di produzione di pentole ed utensili per l’esercito tedesco. Superate le lungaggini burocratiche, Schindler può finalmente aprire la propria azienda grazie alle quali riesce ad ottenere importanti guadagni. I vantaggi sono anche a favore degli ebrei che vi lavorano che possono godere di una vita quasi normale a differenza degli altri ebrei costretti a fare i conti con deportazioni e quant’altro. Le cose sembrano essersi stabilizzate fino a che a Cracovia non fa la propria comparsa un altro ufficiale delle SS al quale il Partito Nazista ha chiesto di costruire un nuovo campo di concentramento per gli ebrei presenti nel luogo. Proprio in queste occasioni, Schindler è testimone oculare di quanto fatto dai soldati tedeschi ai nazisti ed in particolare di come vengono trattati gli ebrei nel campo di concentramento. Disgustato, Schindler trasforma la propria azienda in una capace di produrre munizioni da dare all’esercito tedesco (fornirà del materiale scadente per portare ad una rapida sconfitta degli stessi tedeschi) ed inoltre di fatto inizia a pagare con i propri soldi la libertà dei suoi stessi operai evitando che possano essere uccisi come il resto dei componenti della comunità ebrea della Polonia.

