STEFANO BETTARINI / Le sue pagelle dei concorrenti de L'Isola dei famosi 2018 dopo la prima settimana

Stefano Bettarini dà i voti ai concorrenti de L'Isola dei famosi 2018 dopo la prima settimana: per lui tanti giudizi negativi e solo qualche sufficienza.

29 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Stefano Bettarini

Stefano Bettarini continua a tenere sotto controllo i naufraghi de L'Isola dei famosi 2018, sebbene non sia stato confermato nel suo ruolo di inviato in Honduras. E nell'ultimo numero in edicola del settimanale Spy, dice la sua sui concorrenti di questa edizione, lanciando qualche frecciatina a qualcuno di loro oltre che a conduttori ed opinionisti. Dalle sue pagelle, a dir poco severe in certe circostanze, appare evidente una certa polemica, scopriamo di seguito perché con i voti riservati ai protagonisti di questa tredicesima edizione del reality show. Partiamo proprio con il suo sostituto Stefano De Martino, al quale è riservato un 7 con qualche critica: "Conosco le difficoltà che sta affrontando. Un consiglio: più sorrisi, spontaneità e coinvolgimento. Da rivedere completamente l’outfit". Benissimo Alessia Marcuzzi, con tanto di 8 in pagella, mentre gli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari per il momento si fermano al 6.

Stefano Bettarini: le pagelle della prima settimana

Ma passiamo ai voti più interessanti ovvero a quelli dati ai concorrenti de L'Isola dei famosi 2018. Spicca subito il 4 ad Alessia Mancini, con la quale Stefano Bettarini aveva avuto una storia quando ancora era sposato con Simona Ventura. La motivazione? "Si candida al ruolo di maestrina o forse di gatta morta". Stesso voto anche per Jonathan, per nulla apprezzato dall' ex calciatore che lo definisce "la brutta copia di Cristiano Malgioglio". Ancor più negativo il giudizio nei confronti di Giucas Casella, ritenuto da Bettarini il peggiore di tutto il gruppo: "Pesantissimo, noioso e fuori tempo... Ritarda il programma". Tra gli insufficienti anche Craig Warwick, Nino Formicola ed Eva Henger che si fermano al 5 mentre per Filippo Nardi, Cecilia Capriotti e Paola Di Benedetto il voto è di 5,5. Ma passiamo ai migliori per l'ex inviato dell'isola: 6 per Bianca Atzei, Nadia Rinaldi e Marco Ferri. Amaurys Perez e Rosa Perrotta si aggiudicano un 6,5 ma il giudizio migliore dei naufraghi viene dato a Francesco Monte con un 7: "Il migliore fisicamente e per personalità. Molto efficace la difesa a Ferri. Motivato".

