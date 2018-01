STRISCIA LA NOTIZIA/ Ultima settimana per Michelle Hunziker e Gerry Scotti

Ultima settimana a Striscia la notizia per Michelle Hunziker e Gerry Scotti. Appuntamento alle 20.40 su Canale 5 con una nuova puntata del tg satirico di Antonio Ricci.

29 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Gerry Scotti e Michelle Hunziker

Inizia l’ultima settimana al timone di Striscia la notizia per Michelle Hunziker e Gerry Scotti. La coppia condurrà l’ultima puntata sabato 3 dicembre e lascerà il testimone a Ficarra e Picone, che condurranno il tg satirico di Antonio Ricci dal 5 febbraio al 9 giugno. Da martedì 6 febbraio Michelle Hunziker sarà su Rai 1 per condurre il Festival di Sanremo 2018 insieme a Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino. Per la showgirl svizzera non è la prima volta sul palco dell’Ariston: nel 2007 e aveva fatto da “spalla” a Pippo Baudo. Questa sera, lunedì 29 gennaio, alle 20.40 su Canale 5 in studio insieme ai due conduttori ci saranno anche le veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, affiancate dal Gabibbo per la sigla finale. Nei prossimi giorni Striscia manderà in onda il servizio di Moreno Morello sul santone Mehaleon, un ex stilista ora sedicente santone, esorcista e guaritore che sostiene di essere in contatto diretto con lo Spirito Santo e di poter scacciare demoni e divinità in cambio di denaro.

Moreno Morello e il santone Mehaleon

Ieri mattina, domenica 28 gennaio, Moreno Morello e i carabinieri di Rimini hanno fatto irruzione nella palazzina di Bellaria Igea Marina, chiamata “Casa della Luce”, dove si sospettava stesse avvenendo un rito di purificazione. Le telecamere di Striscia la notizia e i militari si sono trovati di fronte circa 40 persone vestite di bianco, tra cui anche bambini. Alcuni di loro sono stati portati in caserma per gli interrogatori e sono in corso perquisizioni della Casa della Luce. Inoltre si procede per truffa e per abusivo esercizio di professione medica. Le indagini delle Forze dell’Ordine sono partite dopo il primo servizio di Striscia del 3 ottobre 2017, intanto Moreno Morello era tornato a parlarne il 1° dicembre 2017.

© Riproduzione Riservata.