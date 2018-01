Sanremo 2018/ Foto, il bianco domina la scenografia del Festival

Sanremo 2018, il bianco domina l'intera scenografia del Festival di Claudio Baglioni: dal 6 al 10 febbraio, il Teatro Ariston brillerà di nuova luce per accogliere il pubblico.

29 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Foto Instagram - Scenografia Sanremo 2018

Sale la febbre per l’inizio del Festival di Sanremo 2018 che andrà in scena al Teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio. Cinque serate che vedranno nei panni di padroni di casa Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, già a lavoro nella città ligure. Quello messo su dal direttore artistico sarà un Festival diverso non solo per i cantanti in gara che potranno esibirsi fino alla serata finale non essendo previste le eliminazioni, ma anche dal punto di vista scenografico. Per staccarsi completamente dal Festival di Carlo Conti, padrone di casa delle ultime tre edizioni, Claudio Baglioni ha deciso di rinnovare anche il Teatro Ariston. La scenografia è stata affidata a Emanuela Trixie Zitkowsky che ha deciso di puntare sulla luce e sul colore bianco per accogliere i telespettatori che trascorreranno le cinque serate del Festival all’Ariston. Il palco è stato trasformato in una specie di città del futuro. "Mille metri quadrati di video e di luce – spiega la scenografa - trasformano il tempio immacolato in una tavolozza dai mille colori. Nel cuore della scena un fiore strutturale chiude la prospettiva a simbolo della purezza di tutte le arti e sboccia aprendo i suoi petali di luce svelando il suo interno: cuore pulsante che diviene introduzione all'ascolto della musica (la scala)”, prosegue la scenografa.

UN COLORE DIVERSO OGNI SERA

Il bianco sarà il colore predominante della scenografia di Sanremo 2018, ma ogni sera, in base alle tematiche delle canzoni in gara e agli ospiti che saliranno sul palco del Teatro Ariston, ci sarà un colore diverso ad illuminare tutta la scena. Se il fiore sarà il perno della scenografia, ai lati ci saranno due scale laterali che si aprono come petali di fiore per accogliere i protagonisti del Festival. La scenografa ha anche spiegato perché è stato scelto come colore il bianco. “Maglie larghe in acciaio - quasi vie - costruiscono un legame con l’esterno attraverso percorsi di luce. Il bianco trionfa: purezza dell’arte", ha aggiunto. "La musica al suo interno, proprio grazie a queste maglie di legami, esce all’esterno traendo ispirazione e motivo di esistere”, ha detto la scenografa che ha trasformato l’Ariston in un auditorium del futuro.

