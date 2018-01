SIMONE BARBATO, ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Chi è il Mimo di Zelig? Da stasera "fantasma" in Honduras

Simone Barbato, nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi 2018, assieme ad Elena Morali. Sarà, inizialmente, un isolano fantasma per rubare il cibo agli altri concorrenti in gara

Simone Barbato all'Isola dei Famosi 2018

È arrivato all'Isola dei Famosi 2018 un nuovo concorrente: si tratta di Simone Barbato, noto comico di Zelig e mimo di Avanti un altro. Sarà "il fantasma" dell'Isola e dovrà, senza farsi scoprire dagli altri, rubare cibo o anche altri utensili agli altri naufraghi. Nessuno, infatti, saprà della sue esistenza sull'isola e vivrà in totale anonimato. Simone spera di trovare anche l'amore all'isola dei famosi: "Ho 37 anni e non mi sono mai innamorato" svela infatti il mino in diretta con Alessia Marcuzzi che prima di presentarlo manda in onda il suo video di presentazione. "Simone ha una vita particolare" sottolinea la conduttrice in diretta, svelando infatti che Barbato conduce una vita tutta agricola ma non ha ancora una donna al suo fianco. La troverà proprio all'Isola? (Aggiornamento di Anna Montesano)

SIMONE BARBATO ALL'ISOLA 2018

Simone Barbato, assieme ad Elena Morali, è uno dei nuovi naufraghi dell'Isola dei Famosi 2018. Entrerà, stasera, lunedì 29 gennaio, nel corso della seconda puntata in onda su Canale 5. A rivelarlo, in anteprima, è 361magazine.it. Ai due isolani, spetterà, il delicato compito di 'fantasmi', chiamati a rubare il cibo agli altri concorrenti e, condizionare, in maniera, più o meno consapevole, le dinamiche di gruppo. Dal grande pubblico, il poliedrico artista è conosciuto per il ruolo di Mimo in Avanti un altro. Due anni fa, la separazione non proprio consensuale tra l'attore e la produzione del preserale condotto da Paolo Bonolis: "Mi hanno fatto fuori dal cast di Avanti un altro e quel che mi dà fastidio è che non mi hanno sostituito con uno che fa altre cose. Hanno messo lì Luca Laurenti a imitare il personaggio che ho creato 4 anni fa. E questo solo perché lui è più “potente” di me". Il comico, subito, ha rincarato la dose, convinta di aver ricevuto un trattamento poco corretto da parte dello staff della trasmissione: "Sta agli autori decidere, ma un conto è rinnovare un programma con qualcosa di completamente diverso, un’altra mantenere il personaggio ma silurare chi lo ha portato al successo. È una scorrettezza bella e buona".

SIMONE BARBATO: CHI È IL NUOVO CONCORRENTE?

Simone Barbato, classe '70, cantante lirico e diplomato in pianoforte, per diversi anni, ha fatto parte del cast di Zelig Off nel 2009 e Zelig in prima serata nel 2010, ha preso parte ad Italia's Got Talent in qualità di tenore e, successivamente, sostenuto, nel non troppo lontano 2015, un provino per Tale e quale show, ricevendo, però, una sonora bocciatura: "In questi giorni mi chiedono quando torno in tv e mi spiace molto deluderli dicendo che ora sono fermo. Ho fatto pure un provino per Tale e quale show, un programma dove contano le doti di imitatore, no? Bene, hanno scelto Walter Nudo. Si vede che è più bravo di me". Ha preso parte, anche, al film Colpo di Fulmine di Neri Parenti, nel ruolo di il sagrestano Oscar. L'artista ha studiato alla scuola del teatro di Alessandria e ha lavorato per una decina d’anni come attore. Nel 2002 interpreta un ruolo in "Dodici uomini arrabbiati" di Reginald Rose, con la regia di Marco Vaccari. Nel 2003 ha ricoperto il ruolo di Gian Burrasca al Forum di Assago e nel 2008 ha recitato in "Aspettando Godot" di Daniela Ardini. Barbato ha scritto e diretto tre spettacoli teatrali: "Sogno d'altri tempi", "La ragazza di Brasov" e "Teresa Bracco".

