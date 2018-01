Stefania Ferri/ Chi è la sorella di Marco, naufrago all'Isola dei Famosi 2018? Commoventi parole in diretta

Sorpresa in diretta per Marco Ferri: la sorella, Stefania, in collegamento dallo studio de L'Isola dei Famosi 2018 ha l'occasione di parlare pochi minuti con lui.

29 gennaio 2018 Anna Montesano

Marco Ferri e sua sorella Stefania

Una puntata davvero ricca di emozioni per Marco Ferri: dopo un inizio scoppiettante fatto di molti scontri in palapa, Marco, nominato di questa sera assieme a Eva Henger, ha avuto l'occasione di poter parlare con sua sorella Stefania. Stefania Ferri, una bellissima ragazza dai tratti orientali, è originaria infatti dello Sri Lanka ed è una oggi donna presa in affido dai genitori di Marco quando era bambina. "Stefania ha portato grande luce nelle nostre vite" ci tiene a dire il padre di Marco, Riccardo Ferri nello studio di Canale 5.

EMOZIONI PER MARCO FERRI E SUA SORELLA STEFANIA

Marco, in collegamento dalla palapa, ha l'occasione di parlare pochi secondi con sua sorella e l'emozione è subito tanta. La commozione prende il sopravvento e sia Marco che Stefania che Riccardo Ferri sono fortemente emozionati. Parole della quali Marco tuttavia aveva davvero bisogno: tornato in palapa, il modello parla di "una grossa scarica della quale avevo davvero bisogno" e ritrova il sorriso seppur in attesa dell'esito di questa prima nomination.

