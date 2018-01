STEFANO DE MARTINO/ “Non posso uscire dal residence”, situazione difficile in Honduras (Isola dei Famosi 2018)

Stefano De Martino, inviato dell'Isola dei Famosi 2018, riceve la benedizione di Maria De Filippi, che l'ha lanciato come ballerino professionista e conduttore ad Amici

29 gennaio 2018 - agg. 29 gennaio 2018, 9.04 Sebastiano Cascone

Stefano De Martino inviato Isola dei Famosi 2018

Stefano De Martino è l’inviato della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi. Il debutto del ballerino, che ha preso il posto di Stefano Bettarini, si sta rivelando più difficile del previsto: “Non posso uscire dal residence, la situazione in Honduras non è delle migliori”, ha detto De Martino intervistato da Silvia Toffanin durante la puntata di sabato scorso di “Verissimo” parlando della difficile situazione in Honduras, legata ai grandi cambiamenti politici e sociali che stanno scuotendo il paese. “Ma posso assicurare che le persone del posto sono meravigliose, molto ospitali. La natura è meravigliosa, il cibo non è proprio eccellente”, ha aggiunto l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. La Toffanin poi ha voluto sapere come valutava il suo debutto come inviato dell’Isola: “Mi riservo dal darmi un voto come inviato. La prima diretta per me è stata emozionante, ho provato tutte le difficoltà del caso e i naufraghi mi hanno dato parecchio da fare. Dalla seconda puntata li rimetterò in riga. Ho preparato un fucile con i tranquillanti. Nel caso, gli sparo”, ha concluso De Martino con il suo spiccato accento napoletano. (agg. Elisa Porcelluzzi)

STEFANO DE MARTINO E IL RAPPORTO CON IL FIGLIO SANTIAGO

Stefano De Martino, inviato dell'Isola dei Famosi 2018, in queste dodici settimane, come rivelato, al settimanale Oggi, in edicola questa settimana, dovrà fronteggiare, la lontananza dall'adorato figlioletto Santiago, restato a Milano, con mamma Belen Rodriguez: "Sono partito perché bisogna lavorare per comprare le cose che ci servono: cerco di trasmettere di continuo a Santiago il valore delle cose e sono chiaro nello spiegargli che per comprare ciò che a lui piace, i grandi devono lavorare". Il ballerino non ha avuto alcuna difficoltà di spiegare al bambino la separazione dalla showgirl argentina, con la promessa di non fargli mancare l'affetto e la presenza costante di entrambi i genitori: "Mi sono colpevolizzato tanto, non glielo nascondo, ma quando una coppia non funziona, la colpa è divisa a metà… Mi sono rivolto a uno psicologo infantile e mi ha consigliato di essere sincero con lui perché se ometti qualcosa a un bimbo non fai altro che stimolare la sua curiosità…. Ho spiegato a Santiago che io e la mamma non andavamo più d’accordo, ma che gli volevamo tantissimo bene, che non avremmo vissuto più nella stessa casa, ma che quanto successo fra noi, non sarebbe mai successo fra di noi. E da allora gli dico che noi non ci lasceremo mai". E' da persone intelligenti ritrovare un equilibrio come coppia per non far pesare ai propri pargoletti ansie, tensioni, dissapori maturati nel corso del tempo. Complimenti!!!

STEFANO DE MARTINO E L'ADDIO AD EMMA MARRONE PER BELEN

Stefano De Martino, prima di partire per l'Honduras, per ricoprire il delicatissimo ruolo di inviato dell'Isola dei Famosi, ha parlato a lungo, al settimanale Chi, delle dinamiche che l'hanno portato a lasciare, qualche anno fa, Emma Marrone, per intraprendere una relazione con quella che, poco più tardi, sarebbe diventata, a tutti gli effetti, sua moglie e la mamma del piccolo Santiago, ovvero Belen Rodriguez: "Sono riuscito a non passare per il cattivo perchè siamo in una società maschilista, quindi è parso come se una donna (Belen) mi avesse strappato dalle braccia di un'altra (Emma). (...) So di aver creato parecchi dispiaceri, ma mai con intenzioni cattive. Credo di aver lasciato brutti ricordi, ma anche qualcosa di buono". Attualmente, il ballerino, ex protagonista di Amici, non si professa ufficialmente fidanzato anche se il legame con Gilda Ambrosio è tangibile. Qualche settimana fa, il danzatore è stato suo ospite al party milanese per il lancio di capsule collection di Superga per Philosophy di Lorenzo Serafini. Inoltre, proprio, su Instagram Stories, si è congratulato per l'ennesimo traguardo professionale della fashion influencer etichettando il post con l'hashtag #proud. In molti, dietro questo post, hanno letto un vero e proprio messaggio d'amore, da far arrivare alla compagna durante le settimane di lontananza. Chi vivrà vedrà...

LA BENEDIZIONE DI MARIA DE FILIPPI

Stefano De Martino, dopo aver accettato la proposta come inviato dell'Isola dei Famosi, ha dovuto rinunciare, a malincuore, ad Amici (dove, da anni, è nel corpo di ballo dei professionisti e supporter degli allievi durante il daytime in onda su Real Time). Dalle pagine del settimanale Chi, in edicola questa settimana, però, arriva la benedizione ufficiale di Maria De Filippi, convinta che, il danzatore napoletano debba cimentarsi con nuove sfide professionali, anche a costo di dover rinunciare alla sua confortevole protezione, da mamma televisiva: "Mi farà effetto vederlo come inviato, ma è un sogno che rincorreva da tempo ed è giusto che provi a camminare da solo". La conduttrice Mediaset è, sicuramente, la donna più importante della sua vita dal punto di vista lavorativo. Un po' come lo è stata Belen per la sfera sentimentale. De Martino, però, spegne, sul nascere, ogni tipo di entusiasmo, convinto che non ci sarà alcun ritorno di fiamma nonostante il comune amore che li lega al figlio Santiago: "Non credo che torneremo mai insieme, ma i rapporti tra noi sono civilissimi. Con Santiago ci siamo fatti il regalo più bello della nostra vita. Ci saremo sempre l’uno per l’altra". Saranno pazzi di gioia, i rispettivi partner, no?!

