UN POSTO AL SOLE/ Diego confessa la verità sulla sua malattia a Raffaele? (Anticipazioni 29 gennaio)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 29 gennaio: Diego è pronto a confessare la verità sulla sua malattia a Raffaele. Giovanna aiuta Franco ad incastrare Gaetano...

29 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Una nuova settimana ricca di colpi di scena si apre oggi per i telespettatori di Un posto al sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 a partire dalle ore 20:40. Si ripartirà dai sentimenti che Vittorio si renderà conto di provare per Anita, la giovane che ha permesso a Luca Grimaldi di uscire dal carcere. Consapevole dell'impossibilità di una storia d'amore con lei, visti i trascorsi e la presenza scomoda del poliziotto, il figlio di Guido cercherà di prendere le distanze dalla giovane per evitare ulteriori sofferenze. Ma davvero sarà possibile raggiungere questo obiettivo? Patrizio, tornato da Milano senza aver trovato il posto di lavoro che sognava, continuerà a mostrarsi arrogante e presuntuoso nei confronti di amici e parenti. Il fatto non piacerà affatto a Raffaele, preoccupato del cambiamento avuto nel figlio dopo la partecipazione a Chef Parade. Nel frattempo, anche Diego rappresenterà un motivo di attrito tra padre e figlio, anche a causa di un rapporto sempre più intimo con Rossella.

Un posto al sole: Giovanna corre in soccorso di Franco

Se ne parla da giorni ormai, ma sarà nella puntata di Un posto al sole di questa sera che Diego si renderà conto di non poter più attendere a lungo. La verità sulle sue condizioni di salute dovrà essere svelata a Raffaele, proprio come Ornella e Rossella gli hanno chiesto. Ecco dunque che il giovane si appresterà a confessare i pericoli da lui corsi, soprattutto tenendo conto che mancheranno solo pochi giorni alla sua operazione al cuore: avrà davvero il coraggio di andare fino in fondo? Le indagini su Gaetano proseguiranno e Giovanna interverrà per aiutare, come più volte accaduto in passato, l'amico Franco a risolvere questo ennesimo problema in famiglia. E per raggiungere il suo scopo, non si tirerà indietro, rischiando la sua stessa vita. Sarà lei a farne le spese? Valentina si troverà faccia a faccia con Giulia e Angela, pronta a mettersi in discussione, raccontando la verità sul suo difficile rapporto con Gaetano...

