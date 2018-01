UNA VITA/ Mauro lascia il commissariato? Il suo pensiero corre a Teresa... (Anticipazioni 29 gennaio)

Anticipazioni Una Vita, puntata 29 gennaio: Mauro è pronto al trasferimento ma prima di andarsene ha un favore da chiedere a Fernando, il nuovo amico di Teresa.

29 gennaio 2018 Redazione

Canale 5 trasmetterà oggi una nuova puntata di Una Vita, che come abitudine andrà in onda alle ore 14:10 appena dopo la soap Beautiful. Si ripartirà dalla new entry Simon, il maggiordomo assunto dal colonnello Arturo Valverde, nuovo inquilino di Acacias 38 insieme alla figlia Elvira. Il giovane supererà brillantemente il suo periodo di prova, richiesto il precedenza dal suo datore di lavoro, e verrà confermato senza esitazione. Diventerà quindi un dipendente ufficiale dei Valverde, motivo per cui verrà chiesta per lui una stanza in soffitta. Simon potrà portare tutti i suoi oggetti personali nell'ultimo piano del palazzo, facendo la sua conoscenza con gli altri colleghi di lavoro. Una in particolare, Lolita, sarà piacevolmente colpita dalla bellezza e dalla gentilezza di Simon, faticando a nascondere un certo interesse nei suoi confronti. Sarà questo l'inizio di un nuovo rapporto sentimentale? O lo sguardo di Simon sarà presto rivolto ad un'altra giovane?

Una Vita: Mauro si prepara a partire ma...

Le novità non mancheranno nella puntata di Una Vita di questo pomeriggio, dove assisteremo alla tristezza di Mauro prima della sua partenza. A causa delle dichiarazioni di Teresa, che lo ha pubblicamente accusato di non avere eseguito correttamente le indagini nei confronti di Cayetana, il poliziotto sarà costretto a fare i bagagli e a lasciare il commissariato, trasferendosi in una località lontana da Acacias 38. A nulla è servita la sua richiesta a Teresa di ritrattare quando da lei in precedenza rivelato. Ma a pochi giorni dal suo addio, San Emeterio continuerà a pensare alla donna che ama, preoccupandosi dei pericoli che lei potrà correre quando lui sarà lontano. Per questo, deciderà di parlare con Fernando, il benefattore del patronato divenuto ormai una presenza costante nella vita di Teresa. Sarà a lui che Mauro chiederà di tenere gli occhi aperti, proteggendo Teresa da qualsiasi pericolo, primo fra tutti Cayetana...

