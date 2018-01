Uomini e Donne/ Anticipazioni: Nicolò Raniolo, “Sabrina? Non amo le donne rifatte!” (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico anticipazioni e news: Nicolò Raniolo intervistato in Radio confessa di non trovare attraente Sabrina Ghio perchè non ama le donne rifatte.

29 gennaio 2018 Valentina Gambino

Uomini e Donne, trono classico

Dopo tante critiche ed offese, Nicolò Raniolo torna a parlare di Sabrina Ghio, spiegando ancora una volta il perchè della sua (non) scelta. Ospite tra le frequenze di Radio Radio, ha esordito affermando: "Se fossi uno stronz* per averle detto di no, lei lo sarebbe per averlo detto a Nicolò Fabbri". Poi ha voluto precisare che, secondo il suo punto di vista, la gente sarebbe rimasta male perchè abituata a vedere un finale diverso in un contesto come il trono di Uomini e Donne: "Ma io devo far quello che piace a me. Io guardo gli atteggiamenti e le sensazioni che mi trasmettono. Di Sabrina non posso dir nulla, i gesti li ha fatti, ha fatto di tutto per farsi conoscere, solo che io ad un certo punto ho capito che le cose che mi diceva non mi emozionavano", ha continuato il giovane. A questo punto quindi, si è reso conto di quanto fosse inutile andare avanti in quel modo e non voleva prenderla in giro: "Io non volevo tornare per la scelta perchè sapevo cosa volevo dirle e non volevo farle ancora del male. Poi non volevo essere massacrato dalla gente".

Nicolò Raniolo: “Non mi piacciono le donne rifatte!”

Nicolò Raniolo poi, intervistato durante "Non succederà più", ha spiegato ancora una volta che Sabrina Ghio non era il genere di ragazza che rientrava nei suoi canoni. "Non è il genere di ragazza che mi attrae. Ma gliel’ho detto subito. È una bella ragazza ma non il mio genere". Poi ha specificato di amare le ragazze che gli trasmettono qualcosa di forte fin da subito: "Non mi piacciono le ragazze rifatte. Comunque se una poi mi prende con l’atteggiamento passo sopra a tutto. Mi piace la ragazza acqua e sapone". Di seguito ha confessato di non farsi influenzare dal parere negativo delle persone: "Ho fatto di tutto per vedere se veniva qualcosa fuori per vederci un fuori e non è successo. Se la gente non l’accetta non è un problema mio", ha precisato. E se gli dovessero proporre il trono di Uomini e Donne? “Ci sono rimasto molto male da alcune cose viste in quel programma, si cambia troppo facilmente opinione…non so! MI porrò il problema quando mi si presenterà. Ho rifiutato di far il tronista per 2-3 anni di fila quindi…”, ha specificato. In ultimo, ha smentito qualsiasi implicazione amorosa con l'ex corteggiatrice Laura Molina: "La conosco da una vita!". Nel frattempo, Sabrina Ghio ha voluto rispondere all’ex corteggiatore tramite le Stories: "Sono troppo educata e signora per rispondere e cadere così in basso... Alcune volte il silenzio vale più di qualsiasi cosa!".

