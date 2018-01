Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Classico, Sara e Lorenzo: esterna e scontro in studio! (29 gennaio)

Uomini e Donne, oggi 29 gennaio 2018 in onda il Trono Classico. Nuovi scontri tra Lorenzo e Sara Affi Fella, un nuovo corteggiatore "noto" per Nilufar Addati.

Lorenzo Riccardi e Sara Affi Fella

Ricomincia una nuova settimana di Uomini e Donne con una puntata dedicata al Trono Classico. Si comincia dal nuovo tronista, Mariano Catanzaro, che ha chiesto alle sue corteggiatrici di sottoporsi ad alcune particolari prove, come l'accavallamento delle gambe e la camminata sensuale. In studio si ride ma Nicolò Brigante critica Mariano, trovandolo un po' troppo sopra le righe e così la èpensano anche tre sue corteggiatrici che infatti preferiscono dichiararsi per Nicolò. Si passa poi alle troniste, Sara Affi Fella e Nilufar Addati. Gianluca è furioso con Nilufar perchè non l'ha portato in esterna dopo che si è dichiarato per lei e crede che alla tronista manchi il sapersi confrontare con gli altri. La prima esterna è quella di Nilufar con Nicolò che ha deciso di portarla alla mostra di Monet a Roma. Il corteggiatore racconta un po' di se e svela di vivere a Milano, di venire da una famiglia agiata e di sentirsi diverso da tutti gli altri corteggiatori.

SARA TRA EMANUELE E LORENZO: ANCORA SCONTRI IN STUDIO!

In studio però molti ricordano che Nicolò ha partecipato in passato a Riccanza e Francesco lo accusa di aver ostentato la sua ricchezza. Nilufar però difende il nuovo arrivato, trovando senza senso l'attacco del rivale. Si passa poi all'esterna di Emanuele con Sara: il corteggiatore ha deciso di non organizzare qualcosa di speciale ma ha preferito chiarirsi con lei sulla presenza di Lorenzo in studio. Ma Sara ha deciso di riportare fuori anche Lorenzo: si incontrano nello studio vuoto e, dopo aver visto un filmato con alcuni loro momenti, si discute perchè la tronista dichiara di trovarlo finto e per nulla interessato a lei o a Nilufar. La discussione continua in studio, mentre Nilufar interviene dichiarando che Lorenzo le ha fatto arrivare un mazzo di fiori dove lavora.

